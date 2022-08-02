我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

護航飛台灣？波洛西專機抵大馬 2架C-40C引揣測

「原本沒要來」胡志強憶昔金瑞契訪台 籲三方冷靜

記者程遠述／台北2日電
台中市前市長胡志強表示，時任美國眾議院議長的金瑞契本來沒要來台灣。(本報資料照片)
台中市前市長胡志強表示，時任美國眾議院議長的金瑞契本來沒要來台灣。(本報資料照片)

美國眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）傳出美東時間2日早上(台北時間2日晚上)訪台，若成行將是繼1997年美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）訪台後，美國最高層級來訪的政治人物。台中市前市長、外交部前部長胡志強也披露，當年金瑞契原本沒訪台計畫，是台方行前力邀，也呼籲中國、美國和台灣對波洛西行程不要過度反應。

1997年金瑞契訪台時停留三小時，與當時總統李登輝會面，也在午宴致詞時提到，他支持「1個中國」政策，但這「1個中國」在聯合國中均應有各自代表且被平等對待。

曾來訪的美國眾院前議長金瑞契。(Getty Images)
曾來訪的美國眾院前議長金瑞契。(Getty Images)

美國眾院議長波洛西預計2日抵台訪問。(美聯社)
美國眾院議長波洛西預計2日抵台訪問。(美聯社)

胡志強透露，當年金瑞契亞洲行程「原本沒有台灣」，時任駐美代表的他和外交人員在金瑞契行程內部公布、得知後，再三力邀金瑞契，才促成金瑞契訪台。

胡志強表示，不斷和金瑞契辦公室接觸，且先讓該次金瑞契訪團的國會議員們都同意訪台，最後才在行程正式宣布前，成功將台灣納入。胡志強指出，金瑞契和波洛西當然時空背景完全不同，但台灣對美工作一直是不分藍、綠的累積。

對於這次波洛西訪台，胡志強也分析表示，波洛西親台立場一貫，議長能來當然是好事，但呼籲中國、美國和台灣都不要過度反應，才能保有彼此關係提升的互動空間，因為這次波洛西來台已讓兩岸關係「推到一個點」，這個點已讓美國行政部門很難做事，

胡志強舉例指出，像當年李登輝到康乃爾演講後，台美關係降至冰點，波洛西訪台很可能因為中方、出現此效果，現在美國行政部門已是「大家很難做事」，所以他呼籲三方都應謹慎處理，以民眾利益為優先考量。

金瑞契7月底也在美國福斯(FOX)新聞網節目中表示，自己是美國訪台最高層級，也鼓勵波洛西應該到台灣，金瑞契指出，當時告知中國要訪台時，中國也是各種威脅、霸凌和虛張聲勢等。

但他的國安顧問強硬的表態要去，反嗆「中共不是美國眾議院議長的導遊，如果你們不希望他去中國，那他就會跳過中國，去台灣」，最後中方態度軟化，以先訪問中國而後到台灣方式成行。

波洛西 眾議院 眾院

上一則

因應波洛西訪台 嘉義空軍基地多架F-16V掛彈升空

延伸閱讀

波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北

波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北
波洛西2日訪台 白宮警告中國勿藉機挑事

波洛西2日訪台 白宮警告中國勿藉機挑事
波洛西訪台？考驗習近平「安內攘外」危機處理

波洛西訪台？考驗習近平「安內攘外」危機處理
美官員估：等波洛西離台 中國才「大動作」報復

美官員估：等波洛西離台 中國才「大動作」報復

熱門新聞

淨空法師經常透過電視弘法。（截自淨空法師影片）

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

2022-07-26 08:55
台積電董事長劉德音今天接受有線電視新聞網（CNN）訪問。（擷自CNN畫面）

劉德音：中共若侵台 武力也無法控制台積電工廠

2022-08-01 02:37
健康申報：入境旅客皆須刷條碼，卻僅有十台作業電腦。（記者黃仲明／攝影）

入境台灣 檢疫4關卡塞爆…至少等2.5小時才能離開機場

2022-07-28 17:27
前總統李登輝逝世兩周年，國民黨將發表對李看法，重新審視對李評價，引來黨內深藍炸鍋。本報資料照片

國民黨重新評價李登輝 深藍炸鍋

2022-07-29 14:58
廖輝英上節目談老公癌逝的過程。(取材自YouTube)

遭家暴隱忍40年…台作家廖輝英暴瘦現身 曝老公癌逝

2022-07-28 23:12
淨空法師。（取自極樂寺社團法人台南市淨宗學會）

淨空老法師96歲圓寂 一代高僧信眾緬懷

2022-07-25 22:02

超人氣

更多 >
波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜
美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後

美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後
波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署

波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署
報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口
南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有