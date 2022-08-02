「原本沒要來」胡志強憶昔金瑞契訪台 籲三方冷靜

台中市前市長胡志強表示，時任美國眾議院議長的金瑞契本來沒要來台灣。(本報資料照片)

美國眾院 議長波洛西 （Nancy Pelosi）傳出美東時間2日早上(台北時間2日晚上)訪台，若成行將是繼1997年美國眾議院 議長金瑞契（Newt Gingrich）訪台後，美國最高層級來訪的政治人物。台中市前市長、外交部前部長胡志強也披露，當年金瑞契原本沒訪台計畫，是台方行前力邀，也呼籲中國、美國和台灣對波洛西行程不要過度反應。

1997年金瑞契訪台時停留三小時，與當時總統李登輝會面，也在午宴致詞時提到，他支持「1個中國」政策，但這「1個中國」在聯合國中均應有各自代表且被平等對待。

曾來訪的美國眾院前議長金瑞契。(Getty Images)

美國眾院議長波洛西預計2日抵台訪問。(美聯社)

胡志強透露，當年金瑞契亞洲行程「原本沒有台灣」，時任駐美代表的他和外交人員在金瑞契行程內部公布、得知後，再三力邀金瑞契，才促成金瑞契訪台。

胡志強表示，不斷和金瑞契辦公室接觸，且先讓該次金瑞契訪團的國會議員們都同意訪台，最後才在行程正式宣布前，成功將台灣納入。胡志強指出，金瑞契和波洛西當然時空背景完全不同，但台灣對美工作一直是不分藍、綠的累積。

對於這次波洛西訪台，胡志強也分析表示，波洛西親台立場一貫，議長能來當然是好事，但呼籲中國、美國和台灣都不要過度反應，才能保有彼此關係提升的互動空間，因為這次波洛西來台已讓兩岸關係「推到一個點」，這個點已讓美國行政部門很難做事，

胡志強舉例指出，像當年李登輝到康乃爾演講後，台美關係降至冰點，波洛西訪台很可能因為中方、出現此效果，現在美國行政部門已是「大家很難做事」，所以他呼籲三方都應謹慎處理，以民眾利益為優先考量。

金瑞契7月底也在美國福斯(FOX)新聞網節目中表示，自己是美國訪台最高層級，也鼓勵波洛西應該到台灣，金瑞契指出，當時告知中國要訪台時，中國也是各種威脅、霸凌和虛張聲勢等。

但他的國安顧問強硬的表態要去，反嗆「中共不是美國眾議院議長的導遊，如果你們不希望他去中國，那他就會跳過中國，去台灣」，最後中方態度軟化，以先訪問中國而後到台灣方式成行。