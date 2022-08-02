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「沒人能武力控制台積電」 劉德音：陸犯台 各方皆輸

編譯葉亭均／綜合報導
美國眾院議長波洛西亞洲行1日前往新加坡，預計美東時間2日上午（台北時間2日晚上)抵達台北訪問，格外引起關注。（記者許正宏／攝影）
美國眾院議長波洛西亞洲行1日前往新加坡，預計美東時間2日上午（台北時間2日晚上)抵達台北訪問，格外引起關注。（記者許正宏／攝影）

台海情勢因美國眾院議長波洛西可能訪台，北京多次警告將強硬回應而陷入緊張。美國有線電視新聞網（CNN）1日播出台積電董事長劉德音專訪，被問到中國大陸可能武力犯台的問題。劉德音表示，這會是各方皆輸的情況，就算中國大陸控制台積電的工廠，也無法再繼續運作。

CNN問到，大陸若犯台，對台灣和台灣經濟將造成何種影響。劉德音表示：「各方都是輸家。屆時最該擔心的事情或許不是晶片，因為中國若犯台，基於規則的世界秩序將崩壞，地緣政治前景會完全改變。」

他表示，沒人能夠用武力控制台積電，「因為這是非常精細複雜的製造，從材料、化學到零組件，必須和歐洲、日本和美國等地有即時聯繫，靠許多人讓工廠運作，因此就算靠武力控制，也無法運作」。

劉德音提到，大陸目前占了台積電百分之十的業務，「如果大陸入侵（台灣），會造成彼此經濟的動盪，因為突然間，他們最先進的零組件供應消失」。

主持人問，是否認為大陸永遠不可能接管台灣經濟，因為台灣的經濟建立在全球合作、信任和開放，大陸若侵台會發現自己什麼都沒得到？劉德音說：「是的，我的確是這麼認為。我們為最壞的情況做準備，但也要抱持最大的希望。」

對於台灣的未來，劉德音說，無論外界跟大陸的關係如何，希望國際都不要歧視台灣，台灣社會自有民主與創新能力。

波洛西官方行程雖然未列入台灣，但消息人士透露，台方已經接到美方接待需求，波洛西一行已表達會到訪台灣，訪團搭乘的軍機預計計美東時間2日上午（台北時間2日晚）抵達松山機場，並於3日上午與蔡英文總統及副總統賴清德會面交換意見，也規畫拜會立法院。

不過，對於波洛西訪台行程，台總統府及外交部仍不願證實，也沒有其他評論。

可用 美國眾院議長波洛西（左）1日飛抵亞洲行首站新加坡，在新加坡總統府會見...
可用 美國眾院議長波洛西（左）1日飛抵亞洲行首站新加坡，在新加坡總統府會見星國總理李顯龍（右），李顯龍強調美中關係穩定對區域和平安全的重要。（Getty Images）

台積電 波洛西 眾院

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