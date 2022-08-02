新聞眼／劉德音沒說的憂慮：美一味反中 致全球受害

台積電董事長劉德音。（本報資料照片）

美聯邦眾院議長波洛西 率領的國會代表團1日訪問新加坡，為這趟亞洲行揭開序幕，而波洛西是否訪台，更是挑動美中台三邊敏感神經，美中兩國此刻在台海周邊擺出的軍事部署態勢，堪稱是1996年台海危機以來之最。值此之際，台積電 董事長劉德音在接受CNN專訪時直言，一旦兩岸兵戎相見，不只是晶片，基於規則的世界秩序將崩壞，尤其發人深省。

●CNN選在波洛西展開亞洲行之際播出劉德音的專訪，看準的當然是新聞吸睛度，對台積電或劉德音而言，透過主流媒體的專訪直言中國若以武力掌握台積電，也無法運作，形成三輸，但劉德音受訪不是要向全球示警，凸顯台積電地位何其重要，而是要破除近期愈來愈多的美方人士倡議「台積電將是中共 以武力犯台目標」的迷思；劉德音也強調台灣和烏克蘭的情況不同，中共更不會以控制台積電為藉口武力犯台。

而劉德音沒有說出口的憂慮是，美國一味反中，甚至曲解中共很可能會為了掌控全球晶片先進技術，以武力犯台，進而動用所有資源進行封鎖，讓好不容易建立有效率的全球半導體供應體系面臨重組，甚至犧牲台積電利益在所不惜，結果全球受害，沒有人是贏家，美國也不會因此得利。

台積電作為一家跨國性企業，周旋在各國之間必須仔細拿捏分寸，尤其在目前產業鏈重組、在地化的風潮下，設法確保公司最大利益。企業都知道要趨吉避凶的道理，國家治理更是如此，對蔡政府而言，波洛西訪台引發的地區緊張情勢升溫，只能說是她聲稱要以行動支持台灣民主體制的一大反差，而她帶來的這份「訪問大禮」，對台灣民眾更是再沉重不過。

台積電是全球晶圓代工的龍頭，在台灣被形容為護國神山，但要護國靠不了神山，而是要領導人把國家帶到正確的方向，過去六年多來蔡政府的政策方向，讓台海情勢再度成為區域衝突的引爆點之一，若不能做好在兩大之間為小的藝術，而就算有再多神山，恐怕也護不了國。