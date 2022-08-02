我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

護航飛台灣？波洛西專機抵大馬 2架C-40C引揣測

新聞眼／劉德音沒說的憂慮：美一味反中 致全球受害

記者賴昭穎、簡永祥
台積電董事長劉德音。（本報資料照片）
台積電董事長劉德音。（本報資料照片）

美聯邦眾院議長波洛西率領的國會代表團1日訪問新加坡，為這趟亞洲行揭開序幕，而波洛西是否訪台，更是挑動美中台三邊敏感神經，美中兩國此刻在台海周邊擺出的軍事部署態勢，堪稱是1996年台海危機以來之最。值此之際，台積電董事長劉德音在接受CNN專訪時直言，一旦兩岸兵戎相見，不只是晶片，基於規則的世界秩序將崩壞，尤其發人深省。

●CNN選在波洛西展開亞洲行之際播出劉德音的專訪，看準的當然是新聞吸睛度，對台積電或劉德音而言，透過主流媒體的專訪直言中國若以武力掌握台積電，也無法運作，形成三輸，但劉德音受訪不是要向全球示警，凸顯台積電地位何其重要，而是要破除近期愈來愈多的美方人士倡議「台積電將是中共以武力犯台目標」的迷思；劉德音也強調台灣和烏克蘭的情況不同，中共更不會以控制台積電為藉口武力犯台。

而劉德音沒有說出口的憂慮是，美國一味反中，甚至曲解中共很可能會為了掌控全球晶片先進技術，以武力犯台，進而動用所有資源進行封鎖，讓好不容易建立有效率的全球半導體供應體系面臨重組，甚至犧牲台積電利益在所不惜，結果全球受害，沒有人是贏家，美國也不會因此得利。

台積電作為一家跨國性企業，周旋在各國之間必須仔細拿捏分寸，尤其在目前產業鏈重組、在地化的風潮下，設法確保公司最大利益。企業都知道要趨吉避凶的道理，國家治理更是如此，對蔡政府而言，波洛西訪台引發的地區緊張情勢升溫，只能說是她聲稱要以行動支持台灣民主體制的一大反差，而她帶來的這份「訪問大禮」，對台灣民眾更是再沉重不過。

台積電是全球晶圓代工的龍頭，在台灣被形容為護國神山，但要護國靠不了神山，而是要領導人把國家帶到正確的方向，過去六年多來蔡政府的政策方向，讓台海情勢再度成為區域衝突的引爆點之一，若不能做好在兩大之間為小的藝術，而就算有再多神山，恐怕也護不了國。

台積電 波洛西 中共

上一則

10天攔截17人 赴柬埔寨打工 台估5000人被騙

下一則

「沒人能武力控制台積電」 劉德音：陸犯台 各方皆輸

延伸閱讀

波洛西將於美東時間2日晚間8時50分 拜會台灣立法院

波洛西將於美東時間2日晚間8時50分 拜會台灣立法院
中國學者：波洛西若成功訪台 將衝擊和平統一

中國學者：波洛西若成功訪台 將衝擊和平統一
波洛西擬訪台 台國防部發布：國軍進入「強化戰備整備指導期間」

波洛西擬訪台 台國防部發布：國軍進入「強化戰備整備指導期間」
MIT學者：中共若強力回應波洛西訪台 可能適得其反

MIT學者：中共若強力回應波洛西訪台 可能適得其反

熱門新聞

淨空法師經常透過電視弘法。（截自淨空法師影片）

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

2022-07-26 08:55
台積電董事長劉德音今天接受有線電視新聞網（CNN）訪問。（擷自CNN畫面）

劉德音：中共若侵台 武力也無法控制台積電工廠

2022-08-01 02:37
健康申報：入境旅客皆須刷條碼，卻僅有十台作業電腦。（記者黃仲明／攝影）

入境台灣 檢疫4關卡塞爆…至少等2.5小時才能離開機場

2022-07-28 17:27
前總統李登輝逝世兩周年，國民黨將發表對李看法，重新審視對李評價，引來黨內深藍炸鍋。本報資料照片

國民黨重新評價李登輝 深藍炸鍋

2022-07-29 14:58
廖輝英上節目談老公癌逝的過程。(取材自YouTube)

遭家暴隱忍40年…台作家廖輝英暴瘦現身 曝老公癌逝

2022-07-28 23:12
淨空法師。（取自極樂寺社團法人台南市淨宗學會）

淨空老法師96歲圓寂 一代高僧信眾緬懷

2022-07-25 22:02

超人氣

更多 >
波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜

波洛西確定訪台 最快明天到台北 可能下榻此處過夜
美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後

美官員預期 中方最大報復會出現在波洛西離台後
波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署

波洛西專機怎麼飛進台灣 牽動美中台部署
報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口

報復波洛西？北京突禁逾180家台灣食品廠產品進口
南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有