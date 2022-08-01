劉德音：中共若侵台 武力也無法控制台積電工廠

台積電董事長劉德音接受CNN專訪時指出，中共若以武犯台，世界秩序將崩壞，地緣政治也將徹底改變。（圖：台積電提供）

台積電 董事長劉德音今天接受美國有線電視（CNN）訪問，被問到中國若犯台對台灣經濟的影響，尤其是被外界譽為台灣經濟的「護國神山」台積電若被中國拿下，是否會威脅全球晶片 供應？劉德音表示，這會是各方皆輸的情況，而且就算大陸控制了台積電的工廠，也無法再繼續運作。

「中國經濟會混亂、世界秩序也將崩壞」

在這段CNN於8月1日播出的影片中，主持人提問說，如果中國大陸入侵台灣，台灣會發生什麼事？劉德音表示，台積電倚重的是世界各地的供應鏈，幾乎是連結來自全球各國設備、材料結合人才智慧才能運作，台積電若遭武力奪取，生產會停擺，連中國的高階晶片也無法獲取，將導致中國經濟混亂。

劉德音表示，沒人能夠用武力控制台積電，就算是動用軍力或入侵都無法，「因為這是非常精細複雜的製造，從材料、化學到零組件，必須和歐洲、日本和美國等世界有即時的聯繫，靠許多人讓工廠可運作，因此就算靠武力控制，也無法運作」。

劉德音提到，大陸目前占了台積電10%的業務，台積電只和客戶合作，不和軍方合作。他說，台積電認為，消費者端是重要的，它是有活力的，如果大陸消費者需要台積電，並不是壞事，但「如果大陸入侵（台灣），會對彼此造成經濟的動盪，因為突然間，他們最先進的零組件供應消失」。

劉德音說，台灣人建立民主體制，選擇自己想要的生活方式，或許該擔心的不是晶片，因為中國犯台後，基於規則的世界秩序將崩壞，地緣政治也將徹底改變。

舉烏克蘭 為例 盼避免戰爭

劉德音呼籲中國大陸應對入侵台灣的想法再三思考，他並舉出烏克蘭戰爭是各方皆輸的例子，應該要從這一教訓，想想如何避免戰爭，確保整個世界的經濟引擎能夠持續維持和諧。他也提到，他個人是持反戰立場，而且全球也應該在這次俄烏戰爭學到教訓，因為沒有人會得到好處。

台海關係緊張，台積電又掌控全球超過九成的先進晶片製造，各國擔心中國若以武力犯台，並掌握台積電晶片製造後，全球晶片供應中斷，各方討論不斷。劉德音首度回應外國媒體提出敏感的政治話題。

主持人問劉德音是否期望三贏，劉德音回答說：「至少不輸。如果有戰爭，當然會是三輸，如果是和平，取決於三方的競爭、戰略，我想全球商業界都不想看到戰爭，為何要跳進另一個陷阱？」

對於台灣的未來，劉德音說，希望台灣不會因為中國大陸的因素受到歧視，台灣就是台灣，「必須看待台灣是個充滿活力的社會，會在未來釋放創新」。他還提到，「我們必須為最壞做準備，但也希望有最好的情況發生」。

劉德音的接受美國CNN專訪，因正值國聯邦眾議院議長波洛西亞洲行，公開行程包括新加坡、馬來西亞、日本及南韓，雖然沒有包括台灣，但也有可能會訪台，因而不僅牽動兩岸敏感神經，也格外受到國際關注。

CNN主持人也問到該如何解釋台灣創造出的經濟奇蹟。劉德音說，台灣和其他亞洲國家不同處，一大因素是台灣從1949年來一直維持和平，而且和平地轉型成民主國家，另一大因素則是教育水準， 80%的民眾都有大學學歷，創造了高品質的人口。