台P-3C機隊 美拒技轉維修3年後僅1架能升空(粗黑) 將無法正常執行反潛訓練或攻潛偵察

空軍P-3C長程反潛機隊，傳因美方長期拒絕技術轉移等因素，戰備妥善機目前僅有五架。(本報資料照片)

本報系聯合報接獲投訴，指空軍P-3C長程反潛機隊，因美方長期拒絕技術轉移維修技術、零附件送美維修時程過長等因素，戰備妥善機目前僅有五架，一架在地面警戒、四架輪流升空，但無法正常執行反潛訓練或攻潛偵察，而多轉用於對應解放軍 機。到2025年，台灣將僅有一架P-3C反潛機可升空。

空軍司令部昨天稱，P-3C型機依原廠技令執行維保作業，妥善率均達部頒標準可滿足戰演訓任務；而該型機器材以軍、商購修及台灣商源等多重管道獲得，目前機隊運作情況均正常。

解放軍機頻繁入侵台灣西南空域，台灣空軍作戰指揮部將慢速機如P-3C長程反潛機、C-130H運輸機都納入升空對應解放軍機的任務派遣。

每架P-3C反潛機操作機組員眾多，包括前艙兩名正副飛行員、戰術協調官一人、通訊官一人、偵潛官兩人，全機約需七到八人出勤。

投訴指稱，空作部經常賦予P-3C繁重的對應解放軍機任務，除去偵潛官，最高每天排四批機組員全員待命，但因機務限制，每天實則只能起降兩架次，其餘架次每天下午到16時或17時左右就會被下令取消，人員無效待命，且反潛訓練長期落空。爆料指出，P-3C機務目前「奇慘無比」。

空軍2013年起以「神鷗專案」為名採購12架P-3C長程反潛機，陸續接裝，2017年12月1日成軍，部署於屏東神鷗基地。由於美方至今始終未同意輸出維修技術，所有零件維修都必須送返美國本土維修，期程過長，在地的空軍後勤第一後勤指揮部勉力執行基礎維修。而美軍今年9月將全數汰除P-3C，換裝P-8反潛機，P-3C的補給維修與訓練體系，都嚴重受到消失性商源威脅。

知情人士指出，P-3C反潛機分為全作戰系統妥善的「戰備妥善機」與部分作戰系統損壞但能飛行的「飛行妥善機」兩種，空軍始終以兩種型機加總的數量，向國防部 宣稱妥善率符合部頒標準。但實際上能執行戰備任務的，目前只有五架，扣除一架地面警戒用機，則僅四架輪流升空執行任務。

知情人士爆料表示，建案時台灣要求12架P-3C反潛機須服役20年以上，現在至少還須服役15年，但零附件缺件再惡化下去，P-3C後艙器材包括反潛電子裝備、火力控制系統、軍械武器系統等，這些零附件規格多是台灣專用件，卻因美不願輸出維修技術，而送回美國修理期程過長等因素，現已陸續失效，推估到2025年，神鷗基地將只剩一架P-3C反潛機可以升空。