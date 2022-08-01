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新聞眼╱美軍售只顧利益 不顧戰備急需

記者 洪哲政

空軍P-3C反潛機當年建案前，就曾有為何不直接採購P-8反潛機的建議，且當年為此型機究竟是由空軍或海軍操持，軍中爭論不休，後來為讓後勤補保體系「一條鞭」，決定編制在空軍。如今空軍將反潛機架次大量轉用在應對解放軍機上，台灣還有多少長程反潛能量？備受質疑。

台灣P-3C反潛機隊當前面臨的窘境，正是美方售台軍備，明顯多只顧汲取利益，卻罔顧台灣戰備急需的寫照。

美國諸多售台軍備，不但拒絕與台灣進行工業合作，也吝於技術轉移維修技術，為的就是讓這些外銷軍備長途運回美國維修，將量能留在美國本土產線，汲取運輸、生產利益。但美國疫情嚴峻，諸多軍備工廠生產線扛不起這麼多料件維修任務，造成P-3C重要戰備系統送美修理期程過長，待料頻繁；軍方只能靠空軍第一後勤指揮部用其他架機零件拆拆裝裝，勉力維持。

如今，美軍在9月就要汰除P-3C反潛機，裝備、零附件消失性商源問題將更為嚴重，若美方仍然緊握維修技術不肯技轉，則顯見美國政軍體系只顧自身利益、不顧台灣戰備需求；美國現在又以建構「不對稱戰力」為由，拒絕載台建軍，雙重因素扼困，台灣空軍恐怕就將面對2025年只剩一架P-3C可升空的窘境。

台灣當年以「神鷗計畫」為名採購P-3C長程反潛機，並在屏東興建神鷗基地，布設地空鏈路，主要配合海軍用於長程反潛巡邏，並將南海情資回饋美軍印太指揮部。但機隊編制在空軍之下，面對任務狀況飽和時，難免就會「重空防、輕反潛」。面對當前解放軍機艦四出侵入台灣防空識別區下，空軍作戰指揮部將P-3C轉用到監控解放軍機任務的情況普遍，該型機有多少航次能配合海軍反潛的「海鯊操演」？並在飛行任務中執行偵潛任務？整個機隊任務、人員派遣，被指為應急而陷入混亂。

面對查詢，空軍司令部昨宣稱機務正常，但基層示警，若無法突破後勤困境，或找到改良蹊徑，台灣對機隊十餘年來的投資恐將付諸流水。軍方豈可駝鳥心態，自我感覺良好？

解放軍 疫情 投資

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