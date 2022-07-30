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台立委團與多倫多僑台商座談 推動台灣入CPTPP

中央社／多倫多30日專電
立法院推動台灣加入CPTPP策進會訪問團造訪多倫多與多倫多辦事處長陳錦玲及僑界合影。由左至右：僑務委員黃煌裕、僑務諮詢委員王珠娥、立委鍾佳濱、立委許智傑、多倫多台灣商會長鄭秀貞、立委邱志偉、陳錦玲、僑務諮詢委員游宗熙、前僑務促進委員鍾文權。（中央社／駐多倫多辦事處提供）
立法院推動台灣加入CPTPP策進會訪問團造訪多倫多與多倫多辦事處長陳錦玲及僑界合影。由左至右：僑務委員黃煌裕、僑務諮詢委員王珠娥、立委鍾佳濱、立委許智傑、多倫多台灣商會長鄭秀貞、立委邱志偉、陳錦玲、僑務諮詢委員游宗熙、前僑務促進委員鍾文權。（中央社／駐多倫多辦事處提供）

台灣立法院推動台灣加入CPTPP策進會會長邱志偉、副會長鍾佳濱及立委許智傑27日至29日訪問多倫多，與僑台商團體座談並參訪僑台商企業，瞭解台加經貿現況及潛在合作領域；三位立委鼓勵大家積極協力推動台灣加入CPTPP。

年初台灣與加拿大共同宣布啟動「投資促進及保障協議」（FIPA）探索性討論後，立法院推動台灣加入CPTPP策進會多位成員6月聯名致函加拿大參眾院議長，希望兩國關係升溫之際，加拿大對於台灣入會案給予更明確支持。三位立委本周造訪加拿大進行國會外交，鼓勵加拿大僑台商企業共同合作，延續正面發展及動能，一起為台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）打拚。

在多倫多座談會中，邱志偉等人說明立院對申請加入CPTPP完成各項修法，已在法制上符合CPTPP的高品質、高標準要求，台灣已作好準備。三位立委表示，加拿大支持台灣加入CPTPP，符合加國推進與亞太地區貿易關係及印太戰略。

立委們讚揚多倫多僑台商對增進台加經貿關係、協助加國認識台灣經濟實力的貢獻，有助爭取加國支持台灣加入CPTPP。與會各方則對提升台加互惠互利議題提供建言，立委記下僑台商企業關心的經貿往來障礙及有待雙方合作解決的各項問題，承諾將與相關單位務實討論並提出具體對策，共同爭取台加經貿商機。

駐多倫多辦事處長陳錦玲在座談中說，台灣加入CPTPP，不僅讓加台雙邊貿易更自由化，也有助加拿大實現貿易投資多元化目標，同時加深加國與亞太地區的經貿連結，創造更多就業機會及財富，互利雙贏。

三位立委在陳錦玲陪同下，與多倫多台灣商會、多倫多台商會、多倫多台灣青年創業協會座談，並參訪多倫多台灣商會及經營門窗、餐飲、冰酒等產業之僑台商企業。在多倫多台灣商會歡迎立委團晚宴中，立委並與應邀出席的安大略省賓頓市（Brampton）市長彭建邦（Patrick Brown）及前國會議員蔡報國（Bob Saroya）交換意見。

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