國安會前秘書長蘇起：波洛西訪台 美內政害外交

中華民國國安會前秘書長、台北論壇基金會董事長蘇起。（記者林俊良／攝影）

美國國會眾院議長波洛西 計畫訪台，拜登總統與中國大陸國家主席習近平又將通話，美中台局勢升溫。中華民國 國安會前秘書長蘇起27日表示，美國內部最鷹派是國會，最鴿派是軍方，彼此角力不斷，「美國內政害了美國外交」，波洛西若真訪台，台海局勢會很危險，北京 一定拿台灣開刀。但他認為，蔡英文政府並非無辜的，背後持續加大對美國會遊說，「遊說發揮的作用比1995年在康乃爾（大學）還要厲害」。

台灣行政院長蘇貞昌27日表示，非常感謝波洛西長年以來對台灣非常的支持、友善，「我們對於任何國外的友好貴賓來訪，都非常歡迎」。

若波洛西訪台，台灣府院作何準備？蘇貞昌說，如果有外賓來訪，政府都會做最好的安排；至於相關時間、行程，都要尊重貴賓規範。國民黨主席朱立倫表示，對於所有美方重要人士要訪問台灣，他都是表達歡迎。

波洛西計畫在8月訪台，雖然美國及台灣官方都尚未證實此消息，不過涉外人士指出，波洛西的計畫的確正在進行中，但台方處於被動角色，目前尚未被通知任何接待需求。

蘇起接受本報系專訪指出，現在一方面是美中在角力，一方面是美國內部在角力，美國最鷹派的是國會和媒體，而最鴿派、最不願打的就是軍方，這是因為美國在東亞的力量已是「心有餘而力不足」，這是美國人自己講的，包括美國國防部官員、年度報告都這樣寫，是鐵的事實。

他表示，幾乎沒有一個人說美國（在東亞）可打敗中共，這就是為什麼美軍非常保守、鴿派，因為他們對軍力平衡最清楚。而美國國會根本不必負責任，只要在媒體上得分就好，所以最衝，行政體系包括國務院和白宮，就夾在中間。

拜習將通話，波洛西訪台又為美中關係增添變數，蘇起直言，「假如波洛西照樣來台，我真的覺得會很危險，北京一定不會拿美國開刀，一定是拿台灣開刀，台灣太容易開刀了，我們真的很虛弱」。

不過，從美中互動觀察，蘇起認為，有時候危機就是轉機，假如這樣刺激，美中都覺得太緊繃了，認為還是要管控，這時反而會促成他們談判。