九二共識 汪洋：求一中大同 存分歧小異

九二共識30周年座談會在北京人民大會堂舉辦。（記者陳政錄／攝影）

中共 對台二號人物、政協主席汪洋26日在「九二共識30周年座談會」上表示，九二共識重要性在「明確兩岸關係的根本性質」，即「大陸與台灣同屬一個中國」，並稱九二共識就是「求一個中國之大同，存兩岸分歧之小異」，堅持九二共識，兩岸關係就能改善和發展。他還向台灣喊話「統一有好處、台獨是絕路、外人靠不住」。陸委會26日回應稱，中共定義「一個中國原則」的「九二共識」，企圖否定中華民國 主權，台灣從未接受，這更非兩岸關係本質。

陸委會：兩岸互不隸屬是客觀現狀

陸委會26日指，政府致力捍衛國家主權及台灣民主，「兩岸互不隸屬」是客觀的事實與現狀，唯有對岸放棄對台軍事威嚇與侵犯、和平理性處理分歧，才是維護台海和平的優先要務；並強調，兩岸在政治主張上從未達成任何共識，因為中共從未尊重與正視台灣人民對中華民國台灣是主權國家的堅定信念。台灣未來由2300萬台灣人民共同決定，不會接受單方設定的政治前提及終局路徑。

今年是兩岸兩會香港會談30周年，大陸當局昨在北京 舉行「九二共識30周年座談會」，時值美中台關係敏感、兩岸僵局未解，北京藉此場合強調兩岸政治基礎的重要性，重申對台政策。座談會在海協會長張志軍、國台辦主任劉結一等六人發言後，汪洋進行18分鐘談話。

汪洋批民進黨 大肆操弄去中國化

汪洋指出，「兩岸中國人」卅年前選擇「以對話代替對抗、以溝通化解分歧、以協商促進合作」，「達成了『九二共識』」，邁出了兩岸關係和平發展歷史性的一步。舉行此座談會，就是要回顧和闡釋「九二共識」的歷史經緯和重大意義。

他回顧「九二共識」表示，正因為有此政治基礎，台灣參與世界衛生大會（WHA）等國際組織活動才會得到「合情合理的安排」，才能在2015年實現兩岸領導人首次會晤（馬習會）。

汪洋表示，兩岸同胞是血濃於水的一家人，有些分歧是正常的，都可找到「求同存異、聚同化異」的辦法；並稱九二共識就是「求一個中國之大同，存兩岸分歧之小異」。

他強調，「一個中國」原則是台海和平穩定和兩岸關係和平發展的定海神針，「九二共識」之所以重要，在於它明確了兩岸關係的根本性質，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸不是國與國的關係，也不是一中一台。

他批民進黨政府，挑戰一個中國原則、拒不承認九二共識、「妄稱互不隸屬、大肆操弄去中國化」；同時批評一些國家縱容鼓動台獨分裂勢力，不斷拱火澆油，製造兩岸對抗，只會將台灣推向災難的深淵。

陸盼和平統一 但不承諾放棄動武

汪洋說，「解決台灣問題」的第一選擇是以和平方式實現統一，但也重申「不承諾放棄使用武力」，並稱這麼做針對的是外部勢力干涉和極少數分裂分子，而非針對台灣民眾；奉勸台灣政府和有關國家不要誤判形勢。