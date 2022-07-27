新聞眼／陸高調鞏固九二共識 同向藍綠喊話

在綠營不認九二共識並積極發展台美關係，藍營內部也出現搖擺的背景下，中共 當局仍將「九二共識30周年座談會」提前到7月舉行，同時以在北京 人民大會堂、中國大陸中央領導人出席的高規格舉辦，試圖「鞏固」九二共識的權威性，也意在對似乎「變了心」的台灣朝野和社會喊話。

1992年10月，兩岸兩會在香港舉行會談，雙方各提方案討論「一個中國」，但在會談期間未有定案，隨後以函電往來達成某種「共識」，此後被歸納為「九二共識」。北京認定此為發展兩岸關係的基石。昨天座談會是陸方為避免與20大會期強碰，因此提前，而在座談會前，國台辦還發布了八集「九二共識系列微講座」為活動暖身，足見大陸對此議題之重視。

出席座談會並發表談話的汪洋，是中共在對台領域僅次於大陸國家主席習近平 的二把手，會前相關訊息一度保密，這是大陸安排中央領導人出席活動的慣例。此外，國台辦主任、統戰部、全國台聯、海協會、全國台研等涉台系統幾乎傾巢而出，並邀在北京的台商、台青、有關機關共一百餘人與會。

北京高規格舉辦座談會，凸顯九二共識作為兩岸政治基礎的重要性。然而，對台灣來說，民進黨不承認九二共識，強調兩岸對話不應設政治前提，甚至強調台灣已翻過「九二共識」歷史一頁。國民黨方面，黨主席朱立倫日前訪美，提出九二共識是「沒有共識的共識」等說法，也引發藍營路線搖擺的討論。

在此情況下，大陸當局如此重視九二共識30周年，除期盼深化共識對兩岸關係發展的定錨作用外，也有向藍綠隔空喊話的意味。

只不過，在習近平2019年元月談話後，九二共識和一國兩制之間，似產生某種連結，儘管大陸官方事後多次強調兩者是不同概念，但在美中台關係和兩岸互動時空變化下，如何讓台灣民眾再為九二共識買單，挑戰不小。