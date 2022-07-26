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「九二共識」30周年 陸高規格辦紀念大會

記者陳政錄／北京26日電
中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮主持第八集的九二共識系列微講座。（取材自國台辦微博）
中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮主持第八集的九二共識系列微講座。（取材自國台辦微博）

今年是兩岸兩會「香港會談」30周年，中國大陸26日高規格舉辦「九二共識」30周年紀念大會，是繼去年「紀念辛亥革命110周年大會」後，再有涉台活動於北京人民大會堂高規格舉辦。國台辦已於18至25日，推出八集「九二共識系列微講座」為活動暖身。

民進黨執政後否定「九二共識」，大陸為加強對台工作，今年將舉辦一系列紀念活動和研討會，由於中共20大將於三個月後召開，「九二共識」30周年紀念大會提前至7月舉辦。據悉，中共對台二把手、中國大陸政協主席汪洋，及國台辦主任劉結一將出席。

「九二共識系列微講座」自18日起在國台辦官方微博上發布，一共八集，由國台辦發言人馬曉光、朱鳳蓮分別就九二共識的達成、核心要義，以及對於兩岸關係的作用、以此為基礎取得的成果等進行講述，並批評民進黨主張「不設政治前提」的兩岸對話就是為了規避九二共識，以及否認陸方會以此限縮台灣的自主空間。

朱鳳蓮昨在「九二共識系列微講座」第八集表示，「九二共識」和「一國兩制」是有明顯區別的兩個概念，批評民進黨將兩者混淆掛勾，誤導台灣民眾。

她說，「九二共識」是兩岸有關方面授權（海基會、海協會）協商達成，各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，明確界定兩岸關係的根本性質，表明兩岸在努力謀求國家統一的進程中，均堅持「一個中國的原則」，構成了兩岸關係發展的政治基礎。

朱鳳蓮強調，正是在這樣的基礎之上，海協會和台灣海基會，建立了制度化的協商和聯繫機制，進行了一系列的商談，為改善和發展兩岸關係發揮了重要作用。

對於「一國兩制」，朱鳳蓮說，這是大陸提出實現國家統一後的制度安排。她說，1979年大陸開始實行和平統一方針，逐步形成一國兩制的科學構想，遠遠早於九二共識。

朱鳳蓮抨擊，民進黨故意將九二共識和一國兩制混為一談，目的是利用當前台灣部分民眾對於統一的疑慮心裡，誤導台灣民眾，煽動兩岸對抗，為其否認九二共識，破壞兩岸關係尋找藉口，開脫責任，以利推行台獨分裂活動。

朱鳳蓮接著指出，無論民進黨怎樣歪曲，其一手摧毀兩岸互信的基礎，破壞兩岸關係和平發展的局面，損害台灣同胞切身利益的責任，是無法迴避推拖的。

她最後喊話，我們（中國大陸）希望兩岸的民眾能一道努力，推動在九二共識共同政治基礎上，盡快地改善和發展兩岸關係，提升兩岸民眾的利益福祉。

民進黨 中共 北京

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