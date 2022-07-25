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漢光演習模擬共軍攻台北港 仿烏軍挖戰壕城鎮戰

記者洪哲政／台北25日電
陸軍後備官兵在八里戰壕系統中移動。（記者洪哲政／攝影）
陸軍後備官兵在八里戰壕系統中移動。（記者洪哲政／攝影）

本周為漢光38號演習「實兵周」，陸軍第三作戰區實施台北港保衛戰與淡水河反突擊科目，模擬與登岸敵軍短兵相接，仿照俄烏戰爭中，烏東對抗俄軍的守土模式，在敵軍進入新北八里城鎮前的關鍵地帶，秘密挖設了「戰壕系統」（trench system），並在城鎮高樓模擬部署刺針飛彈，甚至有一路口重裝部署三具標槍飛彈，模擬全力截擊登岸共軍

學者認為，這類陣地戰法現仍廣為各國守土時所運用，讓官兵能在良好掩蔽下作戰阻敵；而採取「引戰入城、戰壕作戰」等戰術戰法的搭配使用，是反制作戰成功的關鍵。

此次演習，除八里、台北港岸際的阻絕設施外，這項進入八里區城鎮前的戰壕系統，被視為呈現台「國土防衛決心」重要的視覺窗口，對國際宣達台灣實施「地面作戰」的政策決心。不但作戰區各級日日密集督導視察簡報，美國在台協會（AIT）也派員實地勘查陣地，了解台灣城鎮作戰構想。

俄烏戰爭今年4月起轉移到烏國東部，傳烏國最強部隊部署烏東，不但在當地挖掘戰壕系統，同時加固其他既有戰備設施，要與俄軍長期抗戰。

美國不少軍事專家都要求台灣應效法烏國，美國國防部前部長艾思博在台接受媒體專訪就宣稱，台灣應打造強大的國土防衛隊，倍增保衛國家者，「就像我在烏克蘭看到的」，而台灣國防部希望獲得更多標槍與刺針飛彈。

過去國軍漢光實兵操演，最後一個項目是「灘岸殲敵」，意指敵軍在台灘岸即遭三軍成功圍殲，維持軍民「戰火不波及內陸」的信心；至於敵軍後續登岸進入城鎮的反擊作戰，多是模擬兵推裡想定，鮮少搬到實兵中進行。

記者直擊，此次漢光實兵淡水河口反突擊科目中，第三作戰區比照烏東戰事，由陸軍步兵109旅現役幹部率新制教召部隊（14天新制的後備軍人），在淡江大橋八里端引道工事下挖掘近100公尺錯綜複雜的「戰壕系統」，除可儲存彈藥與生存裝備外，官兵通過明暗通道前往各個地下班用機槍堡，出槍截擊突破灘岸守備登岸的敵軍。

操演想定模擬敵軍自八里灘岸登陸後，往八里街市推進，準備包圍台北港。陸軍關渡指揮部在沿途部署各式飛彈與反裝甲武器，從事城鎮戰。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，國軍防衛作戰計畫裡原即規畫有在灘岸殲敵階段後的國土防衛作戰，此次在新北市八里城鎮區實施，演練鞏固台北港與聯外道路，確有必要。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則表示，控制要港避免敵方行政下卸與後續梯隊的登陸，將是台灣防衛勝負所在。

國防部 共軍 烏克蘭

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