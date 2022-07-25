駁「空包彈」說害死共軍少將 蘇志誠：與李登輝無關

共軍少將、台諜劉連昆1999年被捕遭處決，被指跟前總統李登輝（圖）1996年講「空包彈」有關。（本報資料照片）

共軍 少將、台諜劉連昆1999年被捕遭處決，被指跟前總統李登輝1996年講「空包彈」有關。前總統府總統辦公室主任蘇志誠昨天指出，李登輝在天之靈，他要還李登輝清白，劉連昆被抓，與李登輝講空包彈，完全沒有關係。

中央社報導，蘇志誠回憶當年「密使」過往表示，如果當時消息洩露，不僅前總統府資政曾永賢、張榮豐有問題，可能連李登輝的總統位子都會坐不穩。

前國安會副秘書長張榮豐昨天舉行「無煙硝的戰場：從威權到民主轉折的國安手記」新書發表會，邀請前國安會秘書長丁渝洲、前陸委會主委賴幸媛、前國安會副秘書長葉國興、前國安會秘書處處長劉湘濱、前總統府總統辦公室主任蘇志誠、國史館館長陳儀深等人出席。

張榮豐提到，他的新書寫戰略規畫、談判、兵棋推演、危機管理，但國安工作很特殊，很多地方點到為止。

新書發表會上，有人詢問1996年李登輝的「空包彈」談話，造成劉連昆被抓、處刑。對此，蘇志誠指出，李登輝在二次大戰受過砲兵訓練，有戰場經驗知識，非常清楚這種演習，以當時的技術，不可能有實彈，所以在選舉激情下說出「免驚、那是空包彈」，後來這段話被有心人士操作。

蘇志誠強調，劉連昆將軍被抓原因，清楚內情的人、永遠不會講，但他可以保證，絕對跟台灣沒有任何關係、純屬個人因素；話只能講到這裡，如果講離譜，劉將軍在天之靈會來找他。

張榮豐也指出，劉連昆出事是1999年，距1996年已三年多，而劉連昆被捕後，中共 曾有一連串文宣攻勢，聲稱是李登輝講了空包彈而破獲間諜 案；此後，陳水扁總統講了大陸有多少顆飛彈對著台灣，中共又逮捕一批間諜，這些都是中共的謀略作為。