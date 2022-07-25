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兩岸關係無解凍跡象航班恐難復飛 航空、觀光業著急

記者楊文琪／台北25日電
新冠疫情爆發後，台灣以防疫為由，自2020年2月中旬起，片面限縮兩岸航班，只保留北京、上海、廈門及成都等四個直航航點。(記者楊文琪／攝影)
新冠疫情爆發後，台灣以防疫為由，自2020年2月中旬起，片面限縮兩岸航班，只保留北京、上海、廈門及成都等四個直航航點。(記者楊文琪／攝影)

新冠疫情爆發後，台灣以防疫為由，自2020年2月中旬起，片面限縮兩岸航班只保留北京、上海、廈門及成都等四個直航航點；熟悉兩岸業務官員表示，如今國境開放腳步日近，但兩岸關係毫無解凍跡象，恐無法順利協商復飛事宜。相關消息讓苦苦等待疫後兩岸觀光大爆發的航空、觀光業者，只能嘆息乾著急。

熟悉兩岸業務的官員分析，台方當初以防疫為由，片面限縮僅存四個兩岸客運直航航點，且不開放原有航點只載貨不載客，形同大規模切斷兩岸往來通道，雖然兩岸簽有空運協議，但兩岸關係複雜，又涉及敏感的政治神經，疫前兩岸溝通管道早已關閉，未來疫情緩解時，兩岸要以何種方式重啟協商「復飛」事宜？這恐怕是雙方都要傷腦筋的問題。

而兩岸航空、旅遊業者則是擔憂，未來若兩岸無法順利協商復飛事宜，之前兩岸飛航的航點要如何恢復，將是一大問題，若兩岸旅客出團無法像過去能輕鬆直飛各個城市，還得舟車勞頓拉到主要旅遊景點，團費和交通時間都會增加，勢必大大降低兩岸民眾往來旅遊意願，航空、觀光業期待的疫後兩岸觀光大爆發，恐將因此落空。

蔡英文政府因不承認九二共識，加上與美日站隊，抨擊中國大陸，並公開支持香港占中、反送中，碰觸大陸「干涉內政」紅線，兩岸關係大倒退；之後又遇上疫情爆發，更使兩岸民間往來急凍。

據交通部統計顯示，陸客來台人數最高峰在2015年，全年旅客量多達418.4萬人次，2016年蔡總統當選並執政，陸客隨即開始減少，不過，來台旅客量一年至少都維持在270萬人次上下，依然穩居各國來台旅客量第一名。

2020年1月中旬爆發新冠疫情，交通部前部長林佳龍為防堵疫情，決定即刻送回抵台陸客，並暫停陸客來台，接著陸委會宣布小三通暫時關閉，往返兩岸的航空客運僅保留北京、上海、廈門及成都等四個直航航點，兩岸航班數與旅客量因此同步銳減。

受疫情影響，過去二年多來，兩岸往來大受限制，但從今年春天起，因疫苗普及、疫情輕症化及流感化後，全面開放國境的國家愈來愈多；現在台灣已大放寬入境隔離檢疫規定，陸方也逐漸雖減入境隔離天數，但疫後兩岸要恢復過去航空、觀光的盛況，恐有難度。

疫情 觀光 北京

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