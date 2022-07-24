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黑白集／義務役僅4個月 狂買高端武器誰操作

黑白集
在戰車內的裝填手士兵全若堯被左側的砲尾環撞壓重傷，在車外的下士副車長蔣晨鈺被砲管撞傷。(取材自中華民國陸軍臉書粉專)
在戰車內的裝填手士兵全若堯被左側的砲尾環撞壓重傷，在車外的下士副車長蔣晨鈺被砲管撞傷。(取材自中華民國陸軍臉書粉專)

義務役士兵全若堯遭勇虎戰車砲尾環撞壓致死，成為第一個出事的四個月役期役男。全爸爸接連質疑「這個政府怎麼了？」「國軍生病了嗎？」蔡政府會不會拿出「國防布」來忽悠？全民都在看。

意外發生後，軍方稱疑因戰車砲塔穩定系統異常的「技術原因」，卻絕非答案。果然很快被質疑「四個月的義務役為什麼能操作戰車？」八軍團政戰主任也表示「他們不應該操作這種高端裝備」，但全男獨處砲塔卻是事實，軍方當然要給交代，也要有人負責。

但懲處幾名軍士官就結案嗎？畢竟事發地在屏東三軍聯訓基地，全男很可能參與了駐地、基地甚至聯合作戰訓練，僅四個月役期足夠嗎？遑論參與戰車演訓保養，顯示整個兵役、演訓、軍備制度都有問題。

再往上探究，隨著兩岸情勢緊張，役男戰力屢遭質疑，去年9月國防部因而宣布恢復下部隊。最近美國前國防部長艾思博更稱台灣應讓青年男女服役至少一年，更凸顯兵力短缺、訓練不足窘境。是否因為人力不足、演訓卻更多，才讓四個月役男也須參與戰車鑑定保養作業？而這責任算誰的？

兩岸關係緊繃，只好加強戰備，買更多高端武器，但誰來操作？天下沒有不流血流汗的演訓，更沒有速成的勁旅。全爸爸痛陳「不希望再有第二個」，蔡政府能給保證嗎？

國防部

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