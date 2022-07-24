關係嚴峻+疫情衝擊 兩岸觀光小兩會人員銳減

台旅會北京辦主任洪東濤，將於8月底調回，接任人選尚未明確。(本報資料照片)

兩岸觀光 小兩會 台方之「台旅會」北京 辦事處主要官員將異動。據兩岸人士透露，任期已滿三年的台旅會北京辦主任洪東濤，將於8月底調回，接任人選尚未明確。而懸缺一年多的北京辦副主任，確定由台旅會上海辦前主任、觀光局公關室主任李嘉斌接任。

台旅會與大陸海旅會（觀光小兩會）是兩岸旅遊主管部門轄下推動兩岸觀光事務單位，台旅會在北京、上海和福州設有辦事處，大陸海旅會則在台北和高雄設立辦事處。近年，由於兩岸關係緊張，加上疫情因素，兩岸觀光旅遊備受衝擊，如今再傳人事變動受關注。

針對兩岸觀光小兩會運作情況，知情人士指出，受到兩岸關係和疫情影響，近年部分主要官員離任後，兩岸當局都沒有立即補實遺缺，且辦事處實際任用人員也愈來愈少，這種情況在兩岸皆然。

目前台旅會北京辦事處台方只剩兩名官員，過去至少有五名台灣官員；台旅會上海辦和福州辦都只剩下一名台灣官員。也就是說，過去台旅會派駐大陸官員大約有十人，這幾年已縮減至不足五人。

大陸海旅會派駐台灣的官員也逐漸減少。海旅會高雄辦在孔倫離任後，只剩一名大陸官員；海旅會台北辦除了主任任佳燕外，也只剩一名大陸官員和一名台灣職員。

兩岸旅遊人士分析，兩岸觀光小兩會人事組成和變化，真實反映了當前兩岸關係的嚴峻，以及疫情對兩岸旅遊業的重大衝擊。

兩岸雙方交流向來講求「對等」，在觀光旅遊方面也不例外。這主要可體現在設立辦事處和派駐官員層級上，反映當局對雙方關係的看重程度，同時也釋出一定的政治訊號。

以2010年5月成立的台旅會北京辦事處為例，首任主任楊瑞宗當時在台灣文官體系中，是簡任12職等「正司長級」官員。當時與他相對應的大陸海旅會台北辦事處主任范貴山、劉克智和滿宏衛（前三任海旅會台北辦主任），在大陸官方層級也是正司長級，比如滿宏衛是當時大陸國家旅遊局港澳台司司長。

直到2017年6月，滿宏衛離任海旅會台北辦主任，由當時大陸國家旅遊局港澳台司副司長任佳燕出任至今。此人事異動，被視為在兩岸關係趨於嚴峻下，大陸主動「降級」海旅會台北辦，由正司長級降為副司長級。

2019年1月初，楊瑞宗調回台灣，台方派觀光局東海岸風景管理處前處長洪東濤接掌北京辦。洪東濤在台官制中為簡任11職等「副司長級」，與海旅會台北辦主任任佳燕「同級」。

如今洪東濤即將調回，由誰接手仍不明確，在此之前，台旅會上海辦前主任李嘉斌已確定出任北京辦副主任；不排除由李嘉斌負責北京辦實質運作。不過，若由僅為簡任10職等「專門委員」級別李嘉斌代理北京辦主任業務，是否會被解讀為「降級」北京辦？此外，已在任五年的海旅會台北辦主任任佳燕會否因此連動調職，也受到關注。