設禁航區近乎宣戰 陸專家批美渲染威脅

針對美國官員宣稱中國為阻美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，有意宣布台灣上空為禁航區一事，中國軍事專家表示，設禁航區近乎等同宣戰；美方放出這種說法意在渲染中國威脅。圖為國軍空軍F-16戰機（左）監控共機。(圖：國防部提供)

針對美國官員宣稱中國大陸為阻美國聯邦眾議院議長裴洛西8月訪台，因而有意宣布台灣上空為禁航區一事，中國軍事專家表示，設禁航區是戰爭邊緣策略的作法，近乎等同宣戰；美方放出這種說法意在渲染中國威脅，激化中國與周邊國家關係，炒作兩岸軍事緊張態勢。

本報系聯合報報導，中國除了官方已做出強烈反應外，網路上已有大量網民獻策。除了已成為民間評論員的胡錫進建議，解放軍 戰機可選擇在適當距離上「伴飛」波洛西 的專機。

中國軍事專家宋忠平也表示，大國無戲言，如果美方一意孤行，中方必定會採取有力反制措施，反制措施或將包括兩方面，首先是解放軍演訓活動，解放軍要抓緊時間做好軍事鬥爭的準備，如果觸及到《反分裂國家法》的相關條款，解放軍會採取斷然措施來解決台灣問題。

宋忠平認為，除了軍事鬥爭準備之外，北京 也可以對訪台的美國議員進行外交制裁，先前已對多名美國反華議員進行外交制裁，這一建議也有網民響應，認為中方可以對波洛西實施制裁，將她列為「不受歡迎的人」，永遠禁止她踏足中國的領土。

還有網友建議北京再來一次升級版的導彈試射…種種手段不一而足。但反而甚少主張讓台灣失去更多邦交或對台經濟制裁。

台北中國時報報導，中國政策科學研究會高級研究員王雲飛表示，設立禁航區是臨近戰爭邊緣、宣布戰爭行動的方式之一。北京若對台灣上空設立禁航區，意味要對台灣周本土及周邊空域做到可行、有效的完全掌控才行，也近乎等同對台宣戰，北京對此一選項相當謹慎。

王雲飛指出，若因裴洛西訪台就設禁航區，不符合當前中國維護台海周邊和平穩定的方針，相比設立禁航區，中國有其他更適合的軍事反制措施。