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「九二共識」30周年 北京高規格紀念

記者陳政錄、廖士鋒／北京22日電
大陸加強兩岸青年交流，除舉辦論壇、峰會，還有各式夏令營，吸引兩岸青年參加。圖為馬祖馬尾「兩馬青年攝影夏令營」21日在福州開營。（中新社）
大陸加強兩岸青年交流，除舉辦論壇、峰會，還有各式夏令營，吸引兩岸青年參加。圖為馬祖馬尾「兩馬青年攝影夏令營」21日在福州開營。（中新社）

今年是兩岸香港會談30周年，大陸當局擬於26日在北京人民大會堂，高規格舉辦「九二共識」30周年紀念大會，以彰顯海基會、海協會在香港會談後達成的「共識」，對兩岸關係的定錨作用，並藉此加強對台的宣傳戰。

1992年台灣海基會、大陸海協會在香港進行工作性商談將屆滿30周年，當年雙方各提方案討論「一個中國」，但對彼此方案各有看法，未簽下協議，隨後以函電往來達成某種「共識」，此後被歸納為「九二共識」。北京將之視為兩岸關係的共同政治基礎，是發展兩岸關係的基石。大陸有關方面和學術界今年將舉辦一系列紀念活動和研討會。

其中，率先登場的是26日在北京人民大會堂，舉辦有關「九二共識」30周年的紀念大會，陸方對台系統大規模動員，中共中央對台小組副組長、大陸全國政協主席汪洋，以及國台辦主任劉結一將會出席，涉台系統主要官員都會參加。

民進黨2016年執政後，表明不接受北京定義的「體現一個中國原則的九二共識」。蔡英文總統在其2016就職演說時曾提及，「1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知和諒解」，她尊重這個歷史事實。

雖然陸委會多次表示歷史已翻過「九二共識」的一頁，抨擊中共強加政治框架。但大陸方面強調堅持「九二共識」的重要性，國台辦自本月18日起，推出「九二共識」系列微講座，一共八集，在已釋出的四集內容裡，發言人馬曉光講述九二共識的達成背景、核心要義等，並強調九二共識白紙黑字不容扭曲，是兩岸關係的定海神針。

另一方面，「2022兩岸青年峰會」昨在北京舉行，大陸國台辦主任劉結一致詞稱，陸方將做更多暖人心、辦實事的工作。陸委會發言人邱垂正昨表示，中共涉台統戰部門將特定政治目的融入一些活動，不利兩岸長期交流互動。

劉結一表示，雖然兩岸交流面臨很多困難，但兩岸同胞走近、走親的願望沒有改變。大陸將為兩岸青年互學互鑑創造良好條件，為台青創業、就業、生活提供更多便利，完善相關政策和制度安排。讓台青在大陸學習安心、事業順利、生活舒心，讓更多兩岸青年成為好朋友、好夥伴。

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