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新聞評論／「儲君」之姿大談美中台 賴清德挑動府敏感神經

記者蔡晉宇
副總統賴清德在六年來兩岸關係上，曾經多次升高兩岸緊張。（本報資料照片）
副總統賴清德在六年來兩岸關係上，曾經多次升高兩岸緊張。（本報資料照片）

副總統賴清德近期訪日，21日一解除隔離，即劍指敏感的美中台關係，賴不僅引日本前首相安倍談兩岸，更向中共領導人習近平喊話，晚間更出席美國在台協會（ATT）活動。兩岸、外交向來是總統職權，賴卻以「儲君」之姿高談闊論，不再低調的賴清德，格外引人關注。

政壇「蔡賴心結」流傳已久，源自2019年民進黨總統初選，賴清德執意挑戰連任的蔡英文總統。該情況在去年底四大公投時出現緩解，賴清德在全黨總動員中全台宣傳「四個不同意」，被視為是蔡英文「解除看管」的關鍵。

今年初蔡總統再派賴清德擔任特使出訪宏都拉斯，期間過境美國，日前賴赴日參加安倍家祭，據信也是獲得了蔡總統首肯，才能以「總統特使」分身啟程。

「蔡賴心結」看似逐漸融冰，但兩岸關係向來是總統核心職權，並不能和公關外交等量齊觀。賴清德目前尚屬謹守本分，凡談及兩岸必重申蔡英文路線，但諸如21日的談話，一不小心仍可能觸動敏感的政治神經。

賴清德最近一次公開發談及兩岸議題，是在舊金山和約生效70周年的活動上。由於該條約涉及「台灣主權未定論」，賴當天發言堪稱中規中矩，但仍引發是否認同台灣主權未定論，與蔡總統兩岸路線不同調等質疑。該事件也凸顯賴以「務實的台獨政治工作者」聞名，所背負的包袱。

對賴清德而言，副總統是機會也是掣肘，無論爭取總統大位或兩岸議題發言，距離大位僅剩一步之遙，賴言行更要如履薄冰。

賴清德 蔡英文 安倍

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