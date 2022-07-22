新聞眼／兩岸關係降溫變交惡 賴清德「務實台獨」助攻

副總統賴清德（前排左）賴清德台獨色彩鮮明，在兩岸關係交惡的過程中推波助瀾，恐難辭其咎。（本報資料照片）

副總統賴清德 昨大談蔡英文總統上任六年來兩岸關係是「台灣善意不斷被忽略」，甚至表示「來者已矣，往者可追」。問題是，賴清德鮮明台獨色彩，在兩岸關係交惡的過程中推波助瀾，恐難辭其咎。

2016年蔡英文總統上任，在就職演說謹慎地提到尊重「九二會談的歷史事實」及依據中華民國憲法、兩岸關係條例處理兩岸事務。雖被大陸視為未完成的答卷，要求明確定位，但兩岸關係也只是「降溫」，算不上「交惡」。

然而，賴清德閣揆任內一句「務實的台獨工作者」，重擊當時極為脆弱的兩岸關係，還被北京 指是「扯下蔡政府維持兩岸現狀的偽裝」，升高兩岸緊張。六年來的兩岸關係從降溫到崩跌，台海被視為全球火藥庫，賴清德應是讓蔡政府「善意破功」的第一人。

2014年6月，賴以台南市長身分首度訪問大陸，在上海拋出「兩岸合作取代對抗、交流取代圍堵」，釋出善意。但2017年9月，北上接任行政院長後，就以「我是主張台灣獨立的政治工作者，不管擔任哪個職務都不會改變」一席話，激起北京大反彈，大陸國台辦發言人馬曉光翌日即表示，堅決反對任何形式的台獨言行。

作為蔡政府首個遭北京點名的「台獨」官員，2018年3月底，賴清德又重申「主張台灣獨立」，北京再點名批評其言行「危害台海和平穩定」，之後共軍 針對台灣的「實彈」軍演則層出不窮。2018年4月中共軍方首次公開承認執行「繞台巡航」行動，也與賴當時的言行相關。

賴清德高談兩岸關係橄欖枝，但他在六年來對兩岸關係惡化的「貢獻」難以抹滅。民進黨政府想搭起兩岸新交流，不能只有口惠，需要更多的務實行動。