出關大談美中台 賴清德：忽略台灣善意 習近平挑戰巨大

副總統賴清德出關大談美中台關係。（記者胡經周／攝影）

副總統賴清德 日前赴日弔唁日本前首相安倍 晉三，返台居隔、自主管理後，昨天首度出席公開行程，不僅引安倍談兩岸關係，還對中共領導人習近平隔空喊話，「任何有目的性的政治前提作為交流，其實都不需要」；蔡英文 總統上任六年的兩岸關係，台灣善意不斷被忽略，中國若能感受蔡英文善意，習近平的挑戰也不至於那麼巨大。

賴清德昨天出席一場新書發表會時表示，有人說，如果台灣不接受一中原則、不接受九二共識，是不是能有新的共識可用來兩岸交流，但他認為，任何有目的性的政治前提來作為交流，其實都不需要，國家之間交往，尊重和善意是最基本的，例如安倍晉三對台幫助和支持，從來都沒有預設前提。

他還說，蔡英文上任六年的兩岸關係，「台灣善意不斷被忽略」。蔡英文在2016年總統就職典禮提出，會根據中華民國憲法和兩岸人民關係條例等法律和對岸交流，無非是一方面想保全台灣主權，另一方面也對中國遞出橄欖枝，中方卻稱「這是未完成的答卷」；蔡英文沒有放棄，第一任期內又提出，善意不變，承諾不變，不會在壓力下屈服，也不會走回對抗的老路上，中方卻賞給台灣港澳模式的「一國兩制」。

賴清德指出，蔡英文第二任之初又提和平、對等、民主及對話四個原則，再度遞出橄欖枝，得到的卻是共機不斷飛進台灣防空識別區西南角，以及在國際社會更嚴厲地打壓台灣；若中國可以理解台灣政府和人民的善意並妥善回應，兩岸關係不至於那麼差，習近平的挑戰也不至於那麼巨大。

賴也表示，中國應理解台灣社會廣大人民的善意，之前的事情「來者已矣，往者可追」，也希望蔡英文對兩岸關係的用心和努力，大家都能有更多體會，搭起兩岸新交流。

賴清德昨出席美國在台協會國慶晚會活動，形容台美關係「愈艱難愈緊密」。賴說，台灣將永遠堅守蔡總統去年國慶宣布的民主自由憲政等四主張，這些主張是治國政策，也是全民共識，也是現在及未來維持區域和平穩定的方針。