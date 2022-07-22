阻波洛西訪台 白宮先洩消息？拜登把責任推軍方

聯邦眾議院議長波洛西訪台，恐怕會再度取消。（本報資料照片）

美國總統拜登 被記者堵訪，問到對眾議院議長波洛西 計畫訪台的看法時表示，「軍方認為現在不是好主意，但我不了解目前狀況為何」，這是美國總統對此事的表態，值得重視，有可能導致波洛西訪台再度取消。

首先，白宮 對波洛西此時訪台，是不以為然的，「金融時報」在19日獨家報導時，就透露白宮對此事「表示關切」，這是外交語言，白話來說，就是反對她訪問台灣，根據過去幾次新聞操作來看，很可能這個訊息就是由白宮國安會洩漏，目的就是在破壞這次訪問。

白宮尤其擔心訪問時間，與第三次拜登與習近平視訊通話過於接近。在前兩次，習近平對拜登強調台灣議題的重要與關鍵，拜登在同一堵訪中也透露，預計在未來十天內與習近平會談，顯示拜登是把這兩件事聯結在一起考慮。

雖然美國行政與立法各自獨立，但北京並不如此看，上次眾議院議長金瑞契訪台，與執政的柯林頓政府分屬兩個政黨，當時北京接受了「這是要讓白宮難堪」的解釋，這次波洛西與拜登同是民主黨，大陸就認為是美國立法與行政部門在分扮黑臉與白臉，目的在對大陸施壓。

拜登個人也不認為這是好事，但礙於行政、立法分立，不能直接反對，所以回答記者詢問時表示，「軍方認為現在不是好主意，但我不了解目前狀況為何」，後面一句在推卸自己責任，前面一句在把責任推給軍方。

軍方是不是反對？按美國政府「文人主控」原則，軍方不能對政治有置喙餘地，充其量只能提出風險與成本評估，但基於軍方職責，五角大廈其實也不樂見眾院議長訪台。

這是因為美國軍方正在全面避免美中兩軍之間的意外。CNN報導，美國參謀首長聯席會議主席密利已下令全面檢討過去五年美中軍方互動情況，特別是中國機艦在太靠近美國軍事資產的地方活動，被視為「不安全」或「不專業」的情況。

密利不只是要以此反制中共偵查，同時也在檢討美國機艦是否如解放軍指責，太靠近大陸沿海沿岸「抵近偵查」，產生類似的「不安全」情事，美軍遵照白宮指示，目的是要建立兩軍護欄，避免擦槍走火。

這次大陸對波洛西訪台計畫反應強烈，外交部發言人趙立堅話講得很硬：「如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。由此造成的一切後果，必須完全由美方負責」。

所謂的一切後果是什麼，現在不得而知，但波洛西預定訪台時間正值大陸八一建軍節，大陸半官方傳聲筒胡錫進建議：「解放軍戰機可選擇在適當距離上『伴飛』波洛西專機，與其同時進入台灣島，掠過其降落機場上空，然後穿越台灣島返回大陸。這樣做直接發生軍事衝突的可能性很小，而一旦解放軍戰機飛入並穿越台灣島，將是一個比波洛西訪台更具有里程碑意義的先例」。

如果解放軍真的這樣蠻幹，且不論台灣戰機必然會捍衛空域，而與對方發生衝突，美國軍機也會自沖繩、關島基地升空護航，台海空域擦槍走火的可能性大增，這應該不是希望建立起護欄的美國軍方所樂見。