美國人口販運評比 台灣連13年第一級

美國國務院 19日公布人口販運評比報告，台灣在疫情 期間持續打擊人口販運，因此再度被列入評比最高的第一級，但報告也關切台灣遠洋漁船與家庭看護強迫勞動現況。香港 被評為第二級監察名單，港府指美國報告偏頗。

這份年度報告檢視全球188國家地區對抗人口販運的努力。台灣連續第13年被評為最高的第一級，與加拿大、立陶宛、澳洲、美、法、英、新加坡在內共30國同列第一級。

香港被評為第二級。香港政府發言人指責報告內容偏頗、不公平、欠缺實據支持，無任何跡象顯示犯罪集團以香港作為販運人口的目的地或中轉站，香港政府一直積極主動打擊販運人口，投入大量資源加強保障在港外傭。至於報告提及港版國安法，香港政府指該法規定的四類危害國家安全罪行，定義清晰，奉公守法人士不會誤墮法網，報告與事實明顯不符。

中國大陸則持續被列為評比最差的第三級，與阿富汗、緬甸、柬埔寨、越南、北韓、伊朗、俄羅斯等齊名。報告並特別針對大陸一帶一路倡議帶來的損害進行評估。

在台灣部分，報告指出，台灣在疫情期間持續打擊人口販運問題，包括將更多人口販子定罪、更多受害者轉介至保護機構、改進以受害者為主的外國倖存者收容中心收容程序、加強對受害者識別與轉介和案件管理流程。與2020年相比，對人口仲介的處分數量顯著增加，因此將台灣持續列為第一級。

不過，報告也指出，和前一年相比，台灣當局調查和起訴涉嫌販運者以及確定的受害者數量減少。此外，台灣當局因為配備不足與檢查程序不全影響，也阻礙對遠洋漁船強迫勞動情況的調查與起訴。台灣也缺乏具體法規，使數以千計的外籍看護可能身處強迫勞動中。