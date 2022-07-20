我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

彭博：封城封怕了 中國1.5萬富豪掀移民潮

觀察站／柯文哲致詞硬起來 論壇變選戰擂台

記者 羅印冲
台北上海雙城論壇19日登場，台北市長柯文哲在論壇致詞時提到共機擾台。柯文哲表示，他只是要表達台灣人民不爽的地方。（中央社）
台北上海雙城論壇19日登場，台北市長柯文哲在論壇致詞時提到共機擾台。柯文哲表示，他只是要表達台灣人民不爽的地方。（中央社）

台北市長柯文哲任內最後一次雙城論壇，與往年相比，致詞明顯「變硬」，不僅首度提到共機擾台，還說因為疫情無法實體拜訪，「很多東西要拿到檯面上講」。柯發言的轉變，至少包括兩岸和台灣內部因素考慮；而上海市長龔正也隨即在致詞時回應，並未因議題敏感而迴避，反而順勢凸顯了兩岸當局存在「政治基礎」的重要性，這番話自然是說給蔡總統和民進黨聽的。

雙城論壇是兩岸目前唯一的官方交流平台，雙方表態動見觀瞻。柯文哲這次發言變得強硬，提及共機擾台、陸方擋台灣農產品等，並直言「傷害兩岸民眾之間的感情」，從兩岸互動看，這是他最後一次以市長身分出席雙城論壇，未來論壇續辦與否，責任已不在他身上，臨去秋波之際，對中國大陸終於「暢所欲言」，表達真正的關切。

柯文哲在雙城論壇的談話轉趨強硬，更重要的，或許是對台灣內部表明自己對兩岸關係和互動的態度，以凸顯他是能與中國大陸對話的人，而且「表達了台灣人民的關切」。這種形象的塑造，對柯而言，無論是為民眾黨輔選年底地方選舉，或兩年後自己攻取總統大位，都是加分的。

所以，柯文哲受訪時就將砲口對準陳時中，直言「陳時中要嘛就直接講他上任不要辦、有本事就上任以後把台北的大陸商人全部趕回去」。這幾句話直接將雙城論壇的兩岸性質，一轉成為台灣年底選戰的政治擂台。

至於柯文哲反問「每天在叫共機擾台，你沒有辦法解決？」強調面對大陸的態度要務實、不要打高空，不要說一套做一套，直指蔡政府無法穩定兩岸關係，只會唱高調，則是暗示若由他執政，將務實處理兩岸問題，瞄準2024總統大位意味濃厚。

對柯文哲拋出「讓台灣人民不悅的問題」，龔正昨正面接招，直言這些問題在過去都曾經得到很好的解決，也再次證明兩岸交流離不開「共同的政治基礎」。他還說，兩岸關係嚴峻複雜時，兩市仍持續舉辦論壇，是為了增進雙方的理解。

龔正將「這些問題的解決」順勢連結到「共同的政治基礎」，他的對象已非柯文哲，而是蔡總統和民進黨。他的潛台詞是，兩岸若能回到九二共識的對話基礎，「這些問題」也就不成問題了。

柯文哲 陳時中 民進黨

上一則

21周370公克「巴掌仙子」健康長大 創全球紀錄

下一則

台邊境再鬆綁 7/25起開放6類外國人赴台 不包含陸港澳

延伸閱讀

雙城論壇中方提「政治基礎」 陸委會：不接受

雙城論壇中方提「政治基礎」 陸委會：不接受
雙城明登場 柯文哲照去年不提兩岸一家親？北市這麼說

雙城明登場 柯文哲照去年不提兩岸一家親？北市這麼說
中間選民決定未來 柯文哲：深藍深綠人數少 聲量大

中間選民決定未來 柯文哲：深藍深綠人數少 聲量大
柯文哲IG小編誤傳自家出遊照 北市府上回出錯是色情片連結

柯文哲IG小編誤傳自家出遊照 北市府上回出錯是色情片連結

熱門新聞

國民黨前主席連戰（右）去年底偕妻子連方瑀（左）前往復興國小投下公投票。（本報資料照片）

連方瑀分享連戰3年病況 曝「當時若這樣做就天人永隔」

2022-07-16 21:43
南投縣草屯鎮昨晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，釀成4死1重傷，警方在大門口拉起刑案現場的封鎖線。記者黃仲裕╱攝影 黃仲裕

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

2022-07-14 10:26
台灣自7月25日起，擴大開放6類外籍人士入境。(歐新社)

台灣7/25起 擴大開放6類外籍人士入境

2022-07-19 13:27
犯下南投血案的嫌犯李鴻淵經過5小時偵訊，移送檢方複訊。記者黑中亮／攝影

台行刑式槍擊犯微笑被捕 喊「為復仇殺人」

2022-07-15 12:27
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜飽受病痛所苦光腳錄影 忍到最後「痛到哭出來」

2022-07-11 23:02
躲夾層 往哪逃 涉嫌南投四死槍擊案的李鴻淵，躲在台中市一家養生會館夾層，15日遭警方攻堅逮捕。（記者黃仲裕／翻攝）

台4死槍案 21小時破案 前員工仇殺 警追有無共犯

2022-07-16 09:34

超人氣

更多 >
為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」
馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛
調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死

調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死
知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺
田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄

田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄