觀察站／柯文哲致詞硬起來 論壇變選戰擂台

台北上海雙城論壇19日登場，台北市長柯文哲在論壇致詞時提到共機擾台。柯文哲表示，他只是要表達台灣人民不爽的地方。（中央社）

台北市長柯文哲 任內最後一次雙城論壇，與往年相比，致詞明顯「變硬」，不僅首度提到共機擾台，還說因為疫情無法實體拜訪，「很多東西要拿到檯面上講」。柯發言的轉變，至少包括兩岸和台灣內部因素考慮；而上海市長龔正也隨即在致詞時回應，並未因議題敏感而迴避，反而順勢凸顯了兩岸當局存在「政治基礎」的重要性，這番話自然是說給蔡總統和民進黨 聽的。

雙城論壇是兩岸目前唯一的官方交流平台，雙方表態動見觀瞻。柯文哲這次發言變得強硬，提及共機擾台、陸方擋台灣農產品等，並直言「傷害兩岸民眾之間的感情」，從兩岸互動看，這是他最後一次以市長身分出席雙城論壇，未來論壇續辦與否，責任已不在他身上，臨去秋波之際，對中國大陸終於「暢所欲言」，表達真正的關切。

柯文哲在雙城論壇的談話轉趨強硬，更重要的，或許是對台灣內部表明自己對兩岸關係和互動的態度，以凸顯他是能與中國大陸對話的人，而且「表達了台灣人民的關切」。這種形象的塑造，對柯而言，無論是為民眾黨輔選年底地方選舉，或兩年後自己攻取總統大位，都是加分的。

所以，柯文哲受訪時就將砲口對準陳時中 ，直言「陳時中要嘛就直接講他上任不要辦、有本事就上任以後把台北的大陸商人全部趕回去」。這幾句話直接將雙城論壇的兩岸性質，一轉成為台灣年底選戰的政治擂台。

至於柯文哲反問「每天在叫共機擾台，你沒有辦法解決？」強調面對大陸的態度要務實、不要打高空，不要說一套做一套，直指蔡政府無法穩定兩岸關係，只會唱高調，則是暗示若由他執政，將務實處理兩岸問題，瞄準2024總統大位意味濃厚。

對柯文哲拋出「讓台灣人民不悅的問題」，龔正昨正面接招，直言這些問題在過去都曾經得到很好的解決，也再次證明兩岸交流離不開「共同的政治基礎」。他還說，兩岸關係嚴峻複雜時，兩市仍持續舉辦論壇，是為了增進雙方的理解。

龔正將「這些問題的解決」順勢連結到「共同的政治基礎」，他的對象已非柯文哲，而是蔡總統和民進黨。他的潛台詞是，兩岸若能回到九二共識的對話基礎，「這些問題」也就不成問題了。