陳時中稱雙城論壇「目前不宜辦」 被嗆言行不一

雙城論壇19日登場，對於未來是否續辦，民進黨台北市長參選人陳時中表示，有需要意義就會辦，但目前不宜辦。（圖：陳時中團隊提供）

台北上海雙城論壇昨天登場，卻引發民進黨台北市長參選人陳時中 和北市府隔空叫陣。陳時中表示，未來有實質的意義才會辦，「不是說不能辦，目前不宜辦」。柯文哲 反嗆，有本事上任將台北的陸商全部趕回去，「每次嘴巴講一套，實際做另外一套，這我最不喜歡。」

陳時中昨被問到當選是否續辦雙城論壇，他表示，以市政觀點，有實質的意義才會辦，「目前來看，不是說不能辦，目前不宜辦」，整個時勢、各方面變化，有需要就會辦，不會說決定現在就不要。

台北市副市長黃珊珊說，未來不管誰當市長，都應以人民利益為最優先考量，兩岸間要保持善意、相互溝通，雙城論壇機制就是對話窗口，這個官方溝通管道，不宜中止。

國民黨 台北市長參選人蔣萬安先前曾表示，面對兩岸困境，他會創造一切有利的因素，在符合對等尊嚴、相互善意之下，讓雙城論壇符合市民期待繼續辦下去。

柯文哲則反嗆蔡政府，面對中國大陸還是要有務實態度，「不然你將ECFA停掉」，貿易金額愈來愈高，台灣明明被鎖進大陸的經濟圈，這不是賣台行為？還是在執行甚麼賣台陰謀？雞蛋全部押在一個籃子裡，政府有什麼措施？

柯文哲說，蔡政府說要「抗中保台」，但這個月北市府要萬安演習，才實際要看防空洞怎麼導引；做事要務實，不要打高空，「我最不喜歡嘴巴講一套，實際做事不是那一套的。」