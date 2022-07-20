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雙城論壇 柯文哲指共機擾台傷感情

記者林麗玉、特派記者林宸誼／台北-上海連線報導
雙城論壇19日舉行，台北市長柯文哲（左）與上海市長龔正（右）透過線上簽署備忘錄後，揮手道別。（記者曾原信／攝影）
雙城論壇19日舉行，台北市長柯文哲（左）與上海市長龔正（右）透過線上簽署備忘錄後，揮手道別。（記者曾原信／攝影）

台北上海雙城論壇19日視訊登場，台北市長柯文哲致詞說，近年台海緊張，兩岸對立加劇，台灣無法參與WHA（世界衛生大會）、大陸軍機頻繁出現、台灣農漁產輸出大陸受阻等，都傷害兩岸民眾感情；美蘇冷戰時期，白宮與克里姆林宮都還維持熱線，但兩岸「持續爭吵、雙方已讀不回，甚至進行政治操弄」，只會讓兩岸關係愈來愈糟。

上海市長龔正則指出，這些問題「在過去都曾經得到很好的解決」，「這些問題也再次證明，兩岸交流離不開共同的政治基礎。」龔正並重提「兩岸一家親」，也說兩岸關係嚴峻複雜時，兩市仍堅持舉辦論壇，是為了增進雙方的理解，為改善兩岸關係累積善意。

對於龔正稱「兩岸交流離不開政治基礎」，陸委會昨晚指出，兩岸任何交流都應對等尊嚴、合於規範，中共方面不應設置政治前提，脅迫另一方接受；在中共長期對台武力威脅下，其所謂的「政治基礎」沒有我國家主權之存在空間，這是台灣不會接受的。

雙城論壇昨在台北晶華酒店登場，因疫情仍以視訊進行，主題是「韌性、永續、人文」，討論全球疫情肆虐和氣候變遷影響下，各地抗災防災韌性，也著重城市現在和未來發展。

柯文哲僅談「五個互相」原則，未再說「兩岸一家親」。柯說，要是以前他到上海交流，跟上海市長五分鐘吃完飯，其他一小時五十五分通常都會講「飛機不要飛來飛去…」。他認為，透過溝通協商、尋求互相諒解，才能讓台灣人民關心的民生問題得到解決，也是續辦雙城論壇的初衷。

柯文哲表示，最近俄烏戰爭的爆發，更對兩岸關係有許多省思。兩岸歷史、語言、文化與宗教相通，中國大陸是台灣第一大出口市場，占台灣出口比重42.3%，去年台灣對大陸出超超過1000億美元，台灣陸配超過37萬人，在大陸求學、工作、經商、定居的台灣人也超過百萬； 兩岸間明明經貿關係密切，民間往來頻繁，但近幾年的關係卻呈現惡意螺旋上升，如果放任敵意繼續上升，最終受害的還是老百姓。

「政治可以分歧，但兩岸人民不應當有敵意。」柯文哲說，兩岸應該合作創造雙贏，溝通化解分歧，建立護欄，管控危機。

柯強調，對兩岸關係的立場一直都沒變， 他一向主張「五個互相」原則：互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，和最重要的互相諒解，他相信「交流比交惡好、對話比對抗好、友善比仇恨好」，兩岸多交流可以累積善意，更多的善意促進更好的交流，建立善的循環，為兩岸謀和平，希望可以避免衝突，甚至避免戰爭，是兩岸人民共同的期望。

柯文哲 疫情 中共

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