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雙城論壇中方提「政治基礎」 陸委會：不接受

記者廖士鋒／即時報導
陸委會強調，上海市長龔正所謂的兩岸交流離不開共同的政治基礎，「沒有我國家主權之存在空間，這是台灣不會接受的」。（聯合報系資料照片）
陸委會強調，上海市長龔正所謂的兩岸交流離不開共同的政治基礎，「沒有我國家主權之存在空間，這是台灣不會接受的」。（聯合報系資料照片）

由台北與上海舉辦的雙城論壇19日舉行，對於台北市長柯文哲提到兩岸交惡、中方禁止台灣部分農產品時，上海市長龔正回應「兩岸交流離不開政治基礎」，陸委會晚間則表示對此說「不接受」。

據中央社，陸委會晚間表示，兩岸任何交流都應對等尊嚴、合於規範，中國方面不應設置政治前提，脅迫另一方接受。陸委會並指出，在中國長期對台武力威脅下，「其所謂的『政治基礎』沒有我國家主權之存在空間，這是台灣不會接受的」。

19日上午舉行的雙城論壇中，台北市長柯文哲致詞時提到近年台海局勢緊張、兩岸對立加劇，包含台灣鳳梨、蓮霧、芒果與石斑魚輸出中國受阻等議題，都成爭議的焦點，傷害兩岸民眾間的感情。柯文哲強調，繼續爭吵、雙方已讀不回，甚至進行政治操弄只會讓兩岸關係越來越糟，透過溝通協商、尋求互相諒解，才能讓這些台灣人民關心的民生問題得到解決。

上海市長龔正致詞時表示，柯文哲提到兩岸交流的一些問題，這些問題在過去都曾經得到很好的解決，「這些問題也再次證明兩岸交流離不開共同的政治基礎，兩岸關係嚴峻複雜時，兩市仍堅持舉辦論壇，是為了增進雙方的理解，為改善兩岸關係累積善意」。

柯文哲

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