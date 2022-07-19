美日新冠部長線上會議邀請台灣？普萊斯未正面答覆

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。(本報資料照片／華盛頓記者張文馨攝影)

國務卿布林肯 (Antony Blinken19日與日本外務大臣林芳正共同主持新冠肺炎全球行動計畫線上部長級會議，國務院 發言人普萊斯Ned Price 18日表示，會中將討論解決當前疫情 的急迫需求，持續落實在全球行動計畫中各個方面的努力。

至於台灣是否與會，普萊斯並未明確答覆，他說，不是所有過去16個月以來並肩作戰的國家都會參加。

普萊斯在例行記者會面對記者詢問表示，全球在公衛領域和全球健康議題上，從台灣身上獲益良多，美國會持續與台灣當局往來，與美台非官方關係保持一致，並在公衛議題上向前邁進。

記者事後詢問國務院是否確認台灣不會參加，國務院表示，以普萊斯談話為準。

中華民國駐美代表處日前表示，台灣樂見美方積極協調各方合作抗疫，也將持續尋求以適當方式參與國際合作。

針對這項部長級會議，普萊斯透過聲明表示，除了布林肯和林芳正主持外，世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞也將發表談話。

普萊斯說，這場會議將延續全球行動計畫所揭櫫的6個方向持續努力，包含疫苗接種、強化供應鏈韌性、支持醫療人員、強化病毒檢測與療法，以及強化全球公衛安全架構。

拜登總統去年9月和今年5月兩度舉行新冠疫情全球峰會，布林肯曾於今年2月舉行部長級會議；台灣曾參與兩次的全球峰會，布林肯2月舉行的部長會議並未邀請台灣，但有中方代表出席。