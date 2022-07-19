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新聞眼／美沒言明不賣軍備 台灣要等多久

記者 洪哲政
美國拜登政府今年公布四項對台軍售，全都是既定的部隊維持，沒有建軍項目。(本報資料照片)
美國拜登政府今年公布四項對台軍售，全都是既定的部隊維持，沒有建軍項目。(本報資料照片)

美方目前為止尚未簽署空軍「鳳雷計畫」發價書，由於內容關乎未來66架F-16C/D戰機的戰力能否妥善發揚，除非美方明言不賣，否則台方勢必要「撐」下去等待曙光。然而，因應美方僅提供維持、不鼓勵建軍的態度，台灣的預算制度也將面臨考驗。

美國言明不支持國軍建構機艦等戰術載台，而宣稱應朝「不對稱作戰」發展。台灣採購F-16C/D已是既成事實，且購案本身已「嘉惠」美國軍工複合體與選區利益；「鳳雷計畫」採購的飛彈與莢艙，恰恰符合不對稱作戰原則，美方沒有理由反對，而共機擾台日亟，因此軍方願等待局勢變化催動購案。

只是，美方此時延宕全案，專案編列並經三讀的台幣300多億(約10億美元)預算何時能執行，仍在未定之天。按台灣預算制度，沒執行就要辦保留，繼續占用預算額度。空軍宣稱鳳雷專案獲得期程「須按美方態度調整」，形式上等於讓美國將手伸進立法院，左右建軍政策和預算執行。

過去台對美採購柴電潛艦的「水星計畫」，現在看起來，當時美方對台根本「虛幌一招」，壓根兒沒有出售或代購的誠意，台灣卻連續好幾年編列象徵性預算，一來大內宣支持軍購成效，二來以示美挺台。但是最後落空，台灣因此自推國艦國造。

空軍當時採購F-16C/D戰機，主要是看中美方後續能提供不對稱作戰裝備。

但是，美國拜登政府今年公布四項軍售，全都是既定的部隊維持，沒有建軍項目。

在此情況下，美方簽署「鳳雷專案」的機會似乎渺茫，而台灣近年舉債投資軍費，一般民生經建卻需「財」若渴，執政當局有必要迅速釐清美方態度，當斷則斷，另作投資，不用作無謂的等待。

預算 投資 拜登

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