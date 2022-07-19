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美前防長艾思博訪台 先晤朱立倫、後會蔡英文

台灣新聞組╱台北19日電
國民黨主席朱立倫（右二）臉書表示，18日在國民黨副主席夏立言（右）陪同下，和美國「大西洋理事會」訪問團會面。(取材自臉書)
國民黨主席朱立倫（右二）臉書表示，18日在國民黨副主席夏立言（右）陪同下，和美國「大西洋理事會」訪問團會面。(取材自臉書)

拜登政府日前宣布上任以來的第五度對台軍售，美國前國防部長艾思博(Mark Esper)率領的「大西洋理事會(The Atlantic Council)」訪問團昨天抵台，展開為期三天的訪問行程。艾思博等人昨天會見國民黨主席朱立倫，朱明確表達國民黨「親美愛台」的基本立場；蔡英文總統今天上午也將於總統府接見訪問團。

此外，歐洲議會副議長畢爾今天抵台，以外交泡泡方式來訪。外交部表示，這是歐洲議會高層首度正式訪問台灣，再度展現歐洲議會對台灣的強力支持。

外交部指出，艾思博擔任美國國防部長任內，多次公開表達對民主台灣的支持與承諾，卸任後也持續關注台海和平穩定，是台灣的忠實友人。

總統府發言人張惇涵表示，此行由艾思博率團，團員包括義大利前總統外交顧問史德方尼尼(Stefano Stefanini)及大西洋理事會資深副會長博貝利(Barry Pavel)等。這也是自蔡總統就任以來，「大西洋理事會」第四次組團訪台。大西洋理事會是無黨派的美國智庫，總部位於華府，成立宗旨為強化跨大西洋的政策研究及合作。

朱立倫昨在國民黨副主席夏立言陪同下，與訪問團會面。朱立倫表示，艾思博非常關心台灣的兵役、後備制度及民眾的自我防衛決心，也非常認同台灣的能源配比過度依賴進口，能源安全已經成為國家安全最脆弱的一環。同時，他也向艾思博明確表達國民黨「親美愛台」的基本立場，還有對加強現役、後備訓練及對「不對稱作戰」的支持。

朱立倫強調，台灣愈來愈受到世界關注，除了和國際友人傳達國民黨的堅定立場之外，如何在加強國防的同時與各方維持對話以降低台海衝突的風險，追求和平，這是最重要的目標。

國民黨 國防部 義大利

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