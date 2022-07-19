台買F16V沒飛彈 66架新機戰力難發揮

川普政府售台F-16C/D戰機，但如今美方卻對彈藥案「已讀不回」。圖為F-16V戰機。(軍聞社)

美國國務院 日前批准對台「零附件採購與技術協助案」，包括售台戰車及戰術車輛的零附件、技術協助等，總額約32餘億元(台幣，下同，約1億美元)。中國外交部和國台辦昨紛表態反對美國對台軍售。

不過，台灣對美採購66架F-16C/D Block 70型戰機(空軍稱為F-16V BLK70)，整體機隊所需的AGM-158長程攻陸飛彈等裝備(鳳雷專案)，美方至今尚未簽署發價書。因應美方尚無動靜，台灣空軍已作出「獲得期程將須依美方態度進行調整」的立場。

「鳳雷專案」事關台灣F-16機隊整體戰力提升，川普政府售台F-16C/D戰機時，台美兩軍透過軍種「藍天會議」對台進一步採購彈藥曾有共識；如今舉債以特别預算 採購載台(戰機)，美方卻對彈藥案「已讀不回」。

空軍是在去年向美遞交發價書需求信函，以「鳳雷計畫」為名，規畫自今年至2027年止，對美籌購F-16C/D Block 70型戰機需用包括AGM-158長程攻陸飛彈等武器彈藥，全案預算編列328億253萬元，希望今年可完成專案發價書簽署。

空軍以「鳳揚專案」為名編列特別預算，向美採購66架F-16C/D Block 70戰機，依計畫期程，美方將於2023年首批交2架新機予台灣，2026年可望完成66架新機交機。但隨機採購的武器裝備，僅雷射導引炸彈。

據了解，空軍另以代號「鳳雷專案」為名，計畫對美採購戰機掛載的四類型空對面飛彈與先進狙擊標定莢艙等強化火力、目標獲得、識別性能的作戰支援裝備。

據指出，美方尚未簽署此案發價書。空軍人士透露，此案獲得期程將須依美方態度進行調整，空軍仍在敦促美方依計畫期程執行。此案裝備數量與價格均在商議與評估階段，今年台美蒙特瑞會議對此案也未作出定論。

此外，自美國前參謀首長聯席會議主席穆倫今年3月初訪台後，軍中一度傳出，美希望國軍採購第二座長程預警雷達，部署於南部；隨後，國防部 副部長柏鴻輝在立院國防委員會明確表示，過去確有規畫兩座，但台灣現在沒有這個需求，國軍不會興建第二座長程預警雷達，也確定不會買。

長程預警雷達屬戰略性高科技裝備，可爭取5至7分鐘的預警時間。而美方對於能在離中國這麼近的地方，部署涵蓋中國全境的雷達，認為極具情報價值，所以同意軍售，但需共享情資。