雙城明登場 柯文哲照去年不提兩岸一家親？北市這麼說

2021台北上海雙城論壇，台北市長柯文哲（前）與上海市長龔正（右上）以視訊方式同台。（本報資料照片）

台北市長柯文哲 8年任期最後一屆台北上海雙城論壇19日登場，今年延續前兩年的舉辦形式、採視訊舉辦雙城論壇，也依照往例，論壇不邀請議員參加。對於外界關注，今年柯文哲的致詞講稿，是否維持去年不提「兩岸一家親」等觸及兩岸敏感基調，北市府幕僚表示，今年雙城沒有要觸及兩岸敏感，但雙方會盡量表達善意。

由於先前北市議會決議，若共機持續擾台將不得動支雙城論壇預算 ，但柯文哲今年照辦雙城，柯日前說法是議會共機擾台定義不明，柯文哲今年是否會在論壇向對岸反映共機不要擾台？幕僚僅透露，雙方就是盡量表達善意，但也可能會針對不同意見的爭議，進行溝通。

幕僚表示，議員在議會有相關要求，柯市長也允諾反映，但會不會當場反映要由市長決定，由於雙城論壇為城市交流平台，觸及非兩市交流議題是否模糊焦點也要進一步評估。

北市府表示，今年台北上海雙城論壇以「韌性、永續、人文」為主題，台北市長柯文哲、上海市長龔正開幕致詞後，由北市副市長彭振聲、上海市常務副市長吳清，以「節能減碳 、淨零排放」為題主題演講，論壇時間僅1個半小時，規模歷年最小。

北市府表示，今年的雙城論壇，台北、上海將就「循環經濟」、「智慧交通」、「圍棋運動」三領域簽署合作備忘錄(MOU)。

循環經濟部分，會由產發局與上海市的經發委簽署合作備忘錄，建立後續交流窗口；至於智慧交通面向，台北與上海在國際場域都有舉辦過國際運輸大會，台北上海智慧交通交流過很多年，這次簽署備忘錄是希望建立一套機制。

至於圍棋運動，早年台灣圍棋水準較高，近年大陸後來居上，過去台灣幫忙訓練選手，這幾年台灣選手也赴大陸學習，這次簽署合作，盼透過線上競賽，有制度化交流依據。