潛艦國造原型艦傳明年9月完工 將編3000億特別預算

潛艦國造後續艦生產須編列3000億元台幣以上的特別預算案來執行。圖為示意圖。(本報資料照片)

潛艦國造原型艦傳明年9月可完工下水，知情官員表示，原型艦下水後，將執行一年到一年半的模港測試（HAT）與出海海測（SAT ），預定在2024年度編列約3000億元（台幣，下同，約100億美元）特別預算 案，進行第二至八艘後續艦生產；特別預算案全案計畫明年底提出，交付立法院審查。

知情官員說，原型艦六個船段壓力殼已完成，儎台所需如潛艦艙蓋、魚雷管等設備都已抵台，裝備合約計約300餘項，大部分都已簽訂採購合約，另有20餘項未簽訂採購合約者，都屬於潛艦上的生活設備，將在國內採購。

有關潛艦原型艦，官員表示，明年第一季起，美方售台包括戰鬥系統在內的設備將交運抵台，6月15日進行船段組合，9月全艦組裝完畢，在潛艦專用廠房內進行外部塗裝後，將舉行下水典禮；對於原型艦組裝進度，負責單位每兩周會單獨向層峰報告一次，目前已編組海軍256戰隊65名官兵，執行後續一到一年半的模港測試與出海海測。

知情官員表示，國軍近年大手筆採購美造武器，但全壽期的維護成本驚人，國軍位在新竹的長程預警雷達，購置與興建成本為300多億元，但2018至2023年的後續維持預算，就高達120億元。

官員進一步說，另外如空軍新採購將部署台東的66架F-16C/D戰機，在台服役25年內，空軍至少須籌措940億元維修成本與中壽期性能提升的預算，總計約須2000億元來維持運作，每年分攤80到100億元；另還採購M1A2T戰車與新型飛彈系統，作業維持費對國軍後續年度預算的壓力沉重。因此，潛艦國造後續艦生產所需約3000餘億元，須採特別預算案執行。

官員表示，國造柴電第二至八艘後續艦特別預算，建議計畫於明年底提出，在2024年度進行審查，但原則是原型艦下水測試性能須達到要求，特別預算確切金額則要進一步討論，至少約3000億元。