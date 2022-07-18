我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美光放話：晶片法案沒過 可能外包亞洲代工廠

印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

潛艦國造原型艦傳明年9月完工 將編3000億特別預算

記者洪哲政／台北18日電
潛艦國造後續艦生產須編列3000億元台幣以上的特別預算案來執行。圖為示意圖。(本報資料照片)
潛艦國造後續艦生產須編列3000億元台幣以上的特別預算案來執行。圖為示意圖。(本報資料照片)

潛艦國造原型艦傳明年9月可完工下水，知情官員表示，原型艦下水後，將執行一年到一年半的模港測試（HAT）與出海海測（SAT），預定在2024年度編列約3000億元（台幣，下同，約100億美元）特別預算案，進行第二至八艘後續艦生產；特別預算案全案計畫明年底提出，交付立法院審查。

知情官員說，原型艦六個船段壓力殼已完成，儎台所需如潛艦艙蓋、魚雷管等設備都已抵台，裝備合約計約300餘項，大部分都已簽訂採購合約，另有20餘項未簽訂採購合約者，都屬於潛艦上的生活設備，將在國內採購。

有關潛艦原型艦，官員表示，明年第一季起，美方售台包括戰鬥系統在內的設備將交運抵台，6月15日進行船段組合，9月全艦組裝完畢，在潛艦專用廠房內進行外部塗裝後，將舉行下水典禮；對於原型艦組裝進度，負責單位每兩周會單獨向層峰報告一次，目前已編組海軍256戰隊65名官兵，執行後續一到一年半的模港測試與出海海測。

知情官員表示，國軍近年大手筆採購美造武器，但全壽期的維護成本驚人，國軍位在新竹的長程預警雷達，購置與興建成本為300多億元，但2018至2023年的後續維持預算，就高達120億元。

官員進一步說，另外如空軍新採購將部署台東的66架F-16C/D戰機，在台服役25年內，空軍至少須籌措940億元維修成本與中壽期性能提升的預算，總計約須2000億元來維持運作，每年分攤80到100億元；另還採購M1A2T戰車與新型飛彈系統，作業維持費對國軍後續年度預算的壓力沉重。因此，潛艦國造後續艦生產所需約3000餘億元，須採特別預算案執行。

官員表示，國造柴電第二至八艘後續艦特別預算，建議計畫於明年底提出，在2024年度進行審查，但原則是原型艦下水測試性能須達到要求，特別預算確切金額則要進一步討論，至少約3000億元。

預算 SAT

上一則

雙城論壇 陳時中：有價值就應辦 不會喊兩岸一家親

下一則

陳時中自曝曾辦綠卡 藍譏挾美自重、打預防針

延伸閱讀

自製率約4成 國造潛艦最快明年6月下水

自製率約4成 國造潛艦最快明年6月下水
福建艦下水 三艦客照片「照耀」在英北洋水師水兵墓

福建艦下水 三艦客照片「照耀」在英北洋水師水兵墓
白俄大規模轟炸烏北 烏克蘭批：莫斯科圖拉白俄下水

白俄大規模轟炸烏北 烏克蘭批：莫斯科圖拉白俄下水
中國第3艘航母 福建艦下水…首艘完全自製彈射型航母

中國第3艘航母 福建艦下水…首艘完全自製彈射型航母

熱門新聞

國民黨前主席連戰（右）去年底偕妻子連方瑀（左）前往復興國小投下公投票。（本報資料照片）

連方瑀分享連戰3年病況 曝「當時若這樣做就天人永隔」

2022-07-16 21:43
南投縣草屯鎮昨晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，釀成4死1重傷，警方在大門口拉起刑案現場的封鎖線。記者黃仲裕╱攝影 黃仲裕

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

2022-07-14 10:26
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜飽受病痛所苦光腳錄影 忍到最後「痛到哭出來」

2022-07-11 23:02
犯下南投血案的嫌犯李鴻淵經過5小時偵訊，移送檢方複訊。記者黑中亮／攝影

台行刑式槍擊犯微笑被捕 喊「為復仇殺人」

2022-07-15 12:27
台北市副市長蔡炳坤驚傳中風，台中友人現場目擊柯P緊急處理經過。圖/聯合報系資料照片

蔡炳坤餐敘中風 目擊者：柯文哲問了這句話決定送醫

2022-07-11 18:20
台北市副市長蔡炳坤11日晚間在餐敘行程時突然身體不適倒下，市長柯文哲（左二）說，蔡炳坤當時坐他旁邊，他第一時間就知道是中風。（台北市政府提供）

副市長餐敘中風 柯文哲：第一時間就知道…送醫開刀

2022-07-11 11:22

超人氣

更多 >
華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床
印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄
韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」
對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選

對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選