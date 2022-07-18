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漢光演練新戰法 強化反斬首戰力部署

記者洪哲政／台北18日電
漢光演習為對抗解放軍「斬首」推出新戰法，陸軍把機動浮門橋車變身河防布雷艇，運載汽油桶爆擊鏈（圖），模擬阻擋解放軍登陸淡水河口。(記者洪哲政／攝影)
漢光演習為對抗解放軍「斬首」推出新戰法，陸軍把機動浮門橋車變身河防布雷艇，運載汽油桶爆擊鏈（圖），模擬阻擋解放軍登陸淡水河口。(記者洪哲政／攝影)

國軍強化「反斬首」戰力部署，漢光38演習實兵演練今年擴大台北港、淡水河防「反突擊」科目，陸軍將首度公開演練「新戰法」。陸軍用來架橋的M3水陸兩用機動浮門橋車變身河防布雷艇，在淡水河面快速部署由爆裂物鏈結的「阻絕鏈」，一則作為河面阻絕，必要時填充爆裂物，待解放軍「歐洲野牛」級氣墊登陸艇等載具突圍通過時，即遙控火線引爆摧毀目標。淡水河面成為國軍「創新不對稱作戰」戰場環境，首度曝光。

漢光演習為對抗解放軍「斬首」推出新戰法，陸軍把機動浮門橋車（圖）變身河防布雷艇，...
漢光演習為對抗解放軍「斬首」推出新戰法，陸軍把機動浮門橋車（圖）變身河防布雷艇，運載汽油桶爆擊鏈，模擬阻擋解放軍登陸淡水河口。(記者洪哲政／攝影)

陸軍第三作戰區53工兵群的M3浮門橋車連，近日已進駐淡水河口，連續數日以縮小規模的方式下水在近岸演練，引發地方民眾好奇圍觀。本報系聯合報直擊操演過程，國軍淡水河防的創新不對稱作戰構想首度曝光，將列為本月底漢光實兵的正式科目，正式全兵力操演。

淡水河口距台北市關渡大橋約八公里的河面，是陸軍截擊突圍進入河道解放軍各式登陸艇的關鍵要道，因解放軍一旦穿越關渡大橋，登陸艇可隨即左轉基隆河道，不久即可進入台北市抵達總統府後側，代表軍方作戰失敗。

漢光30號演習兵推時，紅軍的「歐洲野牛」級氣墊登陸艇即曾突破海空截擊封鎖，沿河順利攻入台北市。

當解放軍機艦開始密集進入台灣防空別識區後，國軍即下令第三作戰區全面檢討淡水河防兵火力部署，確維衛戍區防務萬全，保護元首安全。陸軍因此研發出河面布雷「爆擊」登陸艇的「創新戰法」。

由於淡水河口段水文複雜、流速強勁、潮差大，不適海軍布雷艇進入，也不適部署繫留雷或反登陸水雷，平底的工兵M3浮門橋車因此變身河防布雷艇，可因應情勢快速下水，藉由艇與艇之間在河面拖拽部署有導爆索的汽油桶鏈，除阻絕河面外，內部還可裝設汽油、重磅TNT炸藥、甚至砲彈，待命引爆，配合陸軍關渡指揮部在左右岸部署的雲豹30鏈砲甲車、標槍飛彈、戰車砲、20機槍等密集的攔截火點，阻止登陸艇上溯進入台北市。

陸軍過去就長於設置水面詭雷，在外島也曾用浮球，下方沉入水中裝設一枚放在防水彈藥攜行筒內的105公厘砲彈，串聯導爆信管，多枚連成一線，放置在近岸水中待命引爆。淡水河面部署的「阻絕鏈」，以浮門橋車在河上活動的優異性能，作法形同快速布雷，更能發揮機動封鎖河面的效果。

解放軍

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