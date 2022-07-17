雙城論壇7/19登場 柯：兩岸要溝通 軍機繞來繞去會出事

台北市長柯文哲。(本報資料照片)

台北市長柯文哲 任內最後一屆雙城論壇19日登場，比照前兩年，採線上線下整合，以視訊在兩地會場舉辦，柯文哲昨表示，今年講稿沒有刻意要迴避的話題。他以美蘇核武冷戰為例，雙方還有熱線溝通，俄烏戰爭打這麼久，要避免最不利的局面出現。

市府指出，今年雙城論壇以「韌性、永續、人文」為主題，並規畫兩市副市長就「節能減碳 淨零排放」議題發表主題演講。外界關注北市副市長黃珊珊是否參與，黃說，今年的題目是副市長彭振聲的業務，應該是彭參加。

上海昨也宣布雙城論壇舉行，並稱除推動節能減碳經驗分享和交流，還將以「雲簽約」方式簽署有關交流合作備忘錄。

在2016年蔡英文總統上任後，台北上海雙城論壇是兩岸間僅存仍定期舉行的官方正式交流活動。

柯文哲說，兩岸經貿關係密切，台灣出口貿易大陸占42.3%，出超1000多億美元，但兩邊關係又很差，政府對政府差就算了，兩邊人民也開始彼此討厭，這很麻煩。

中共 軍機頻頻擾台，柯文哲說，他也不認同軍機繞來繞去，遲早要出事，兩邊還是要溝通。美蘇核武冷戰時雙方還有熱線，但據他所知，現在兩邊都是「已讀不回」，明明台灣人在大陸有100萬人，陸配赴台也有30幾萬，經貿往來又那麼密切，卻又互相討厭，所以還是要有一些溝通。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨就雙城論壇稱， 兩岸加強交流合作是民心所向，陸方支持兩岸城市之間展開深入交流，共享合作紅利。陸委會則稱，中共對台作為從來都非台灣「心之所向」，兩岸交流的目的應在反映台灣主流民意與社會期待，不是附和對岸的主張。