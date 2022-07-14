汪洋再提九二共識 國民黨盼求同尊異

中國全國政協主席汪洋在海峽論壇大會上發言。（記者陳政錄／攝影）

第14屆海峽論壇大會13日在廈門舉行，中國全國政協主席汪洋致詞時指出，只要承認「九二共識」、堅持「一個中國原則」，兩岸關係就能改善和發展。

以預錄形式參與論壇的國民黨 副主席夏立言致詞稱，國民黨將在「九二共識」務實基礎上繼續推動兩岸交往，堅持反對台獨，盼「求同尊異」。

陸委會昨晚再次強調，不接受北京 當局定義「一中原則 」的「九二共識」，並稱這是徒勞無功。

中共20大今秋召開，海峽論壇作為今年首場大型對台活動，汪洋比照去年親自出席，福建省委書記尹力與會，除彰顯陸方的重視，也為換屆後對台方針拋出風向球。

汪洋致詞時以鄭成功收復台灣為例，強調沒有人會把台灣從中國的懷抱分割出去；只要台灣當局承認九二共識，堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善和發展，台灣就能受益。

汪洋還說，支持福建探索兩岸融合發展，推進商品資金、人員設施應通盡通，擴大科技、教育、文化、衛生等領域合作，支持兩岸鄰近地區基本公共服務均等化，建立示範區。

夏立言則提出三點呼籲，包括繼續執行和維護兩岸過去達成的協議、降低交流的不便和追求和平。夏特別提到，要落實「兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」和「兩岸投資保障和促進協議」，保障兩岸的經貿合作交流能持續正向發展。