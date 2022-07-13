海峽論壇 推動兩岸「四通」

海峽論壇大會舉辦地廈門會議中心外觀。（記者陳政錄／攝影）

第14屆海峽論壇12日至14日於福建廈門舉辦，福建省台港澳辦副主任吳一明昨表示，本屆論壇有四個特點，包括聚焦兩岸青年、深化基層往來、賡續文化根脈和關注經濟熱點等。其中，將透過論壇舉辦，引導支持台灣民眾參與中國「十四五規畫」實施、共建一帶一路 ，並在標準共通、政策先行等方面，推動兩岸「四通」。

所謂兩岸「四通」，指中國國家主席習近平 於2019在「告台灣同胞書」發表40周年大會上提出，可率先實現金門、馬祖和福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋的「四通」主張。

吳一明指出，在關注經濟熱點，凸顯融合發展成效方面，福建正全力推進海峽兩岸融合發展示範區建設，本屆論壇也將積極引導台灣民眾參與中國「十四五規畫」實施、融入新發展格局、參與高品質發展和共建一帶一路，在兩岸融合發展中，獲得實實在在利益。

針對「四通」，吳一明表示，論壇期間將舉辦海峽兩岸通關論壇、「暢通廈金交通促進融合發展」研討會，致力於在標準共通、政策先行等方面推動兩岸「四通」。此外，在海峽科技專家論壇搭建兩岸數位經濟、海洋經濟、綠色經濟和文旅經濟知識共享平台，在「海峽金融論壇·台企發展峰會」中，協助台企了解中國資本市場運作。

他提到，本屆論壇線下活動邀請台灣有關政黨代表、主辦單位代表，及行業精英、社團負責人、鄉鎮村里、農漁水利、民間信仰等各界嘉賓約2000人。