習近平向台青喊話 將提供更多便利

中國國家主席習近平12日向台青喊話，強調為台青在大陸學習、就業、創業、生活提供更多便利。圖為來自四川和台灣的30多位創業青年走進眉山等地，考察鄉村振興等發展機遇。（中新社）

中國「海峽論壇」昨起至14日在福建廈門舉辦，中國國家主席習近平 昨透過對台青的回信，於海峽青年論壇向台青喊話，強調陸方將一如既往，為兩岸青年互學互鑑創造良好條件，為台灣青年在中國學習、就業 、創業、生活提供更多便利。陸委會昨回應指，陸方前年片面中斷陸生來台就學，迄未恢復，可知並無對等交流之誠意，中共 「交流促統」之統戰目的，昭然若揭；台灣青年成為統戰重點對象。

中國全國青聯副主席傅振邦昨於海峽青年論壇，宣讀習近平對參與論壇的台灣青年回信。習在信中提到，「得知你們因海峽青年論壇同中國結緣，在中國找到了實現夢想的舞台，親歷了祖國（中國中國）日新月異的發展變化，感受到了兩岸同胞一家親的熱切感情，我很欣慰。」

習近平表示，將一如既往為兩岸青年互學互鑒創造良好條件，為台灣青年在中國學習、就業、創業、生活提供更多便利。希望在陸台青多向台灣青年分享自己在中國的經歷和感悟，「讓更多台灣青年了解中國，同中國青年同心同行、攜手打拚，鍥而不舍（捨）、馳而不息，讓青春在實現中華民族偉大復興中國夢的偉大進程中綻放異彩。」

據新華社，習近平這封信是回應五十名參加本屆海峽青年論壇的台灣青年。這50人日前寫信給習近平，陳述在中國學習、工作、生活的經歷和感悟。

陸委會昨晚回應指，中共將台灣青年視為統戰重點對象，「習五條」提出後，更積極推動兩岸促融發展，持續加大對我青年學生統戰工作，拉攏台灣青年赴陸，意圖提升台灣青年對陸認同感。

陸委會強調，習近平雖稱「將一如既往為兩岸青年互學互鑑創造良好條件」，惟陸方教育部自2020年4月9日，片面中斷陸生來台就學，迄未恢復，可知陸方舉辦相關交流活動，及提供台灣青年「優惠措施」，僅是進行樣板宣傳，伺機吸納我方優秀人才，填補其經濟發展之缺口，並無雙向對等互惠交流之誠意，「交流促統」之統戰目的，昭然若揭。

福建省委書記尹力昨在論壇表示，福建為兩岸青年提供寬廣平台，率先發布中國首批225項同等待遇清單、採認台灣職業技能資格等措施。目前赴福建就業創業台青近四萬人，在福建大專院校台生1800多人、台灣教師650多名。

對台青西進，華燦工廠董事長李偉國表示，以北京這類大城市來說，高科技、互聯網等主流產業，雖然台灣發展得很好，但常受限資本，很難與陸企競爭，建議可關注鄉村振興、精緻農業、醫療等領域，另在餐飲、服務業，隨著疫後復甦、中國構建內外雙循環，應有一定的發展機遇。

海峽論壇大會將於今日登場，陸方預計先由中國全國政協主席汪洋會見新黨主席吳成典和中國台商代表，汪洋並將在大會致詞。