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陸禁令拖垮 台農產外銷重摔 上半年整體產值少40億

記者彭宣雅／台北13日電
台灣農產外銷板塊挪移 製表／彭宣雅
台灣農產外銷板塊挪移 製表／彭宣雅

農委會最新農業貿易統計出爐，今年上半年整體農產除了外銷量較去年同期少1成3，外銷金額也較去年少5.5%，縮水40多億台幣(約1億3391萬美元)。關鍵就在歷來均是台灣最大農產出口國的中國大陸，對台祭出水果、石斑魚禁令後，今年上半年銷陸農產金額大幅萎縮35.9%，拖累台灣農產整體外銷產值負成長。

大陸市場明顯消退，也連帶使外銷農產值板塊挪移，中國大陸退至第3名，美國、日本則分別躍升成為第1、2順位。

根據統計，今年上半年整體農產外銷出口值約26億2689萬美元，去年同期則有約27億7991萬美元，外銷產值相當於縮水40多億台幣。其中，生鮮水果外銷大多呈現衰退，香蕉、鳳梨、椪柑、釋迦、蓮霧分別衰退約3成8、2成1、1成9、8成6和9成3。

關鍵就在今年上半年銷陸農產值僅剩約3億6054萬美元，較去年同期的5億6266美元驟減35.9%，產值少約50幾億台幣；除了因鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧無法登「陸」外，銷往大陸的芒果、葡萄柚、蜜棗也比去年同期分別衰退9成8、9成和6成7。

農委會國際處副處長林志鴻分析，因原本銷陸逾9成的鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧受禁令影響，外銷大減；今年6月13日的石斑魚禁令後，短短2周就讓今年上半年銷陸金額相較去年同期少約1成7，另像冷凍魷魚也減少一半。

林志鴻說，整體外銷產值萎縮，除了受大陸市場消退影響，上半年台灣因氣候變遷、天冷多雨，水果減產也有關。另疫情期間航運不順、海空運費用高漲等因素，也讓整體外銷下修。

林志鴻說，鮮果外銷風險高、不可抗力問題較多，未來農產外銷將更著墨於加工品。

今年上半年外銷到美國的農產值雖有約4億8809萬美元，以鮪、鰹、鯖魚等罐頭，還有洋桔梗、蝴蝶蘭、台灣茶、烘焙糕餅等為多，比去年同期的4億2722萬美元多，躍升我最大農產出口國，但美國也是台最大農產進口國，今年上半年進口值上升到近24億美元，貿易逆差再擴大。

釋迦、蓮霧上半年出口值分別衰退約8成6和9成3。(本報資料照片)
釋迦、蓮霧上半年出口值分別衰退約8成6和9成3。(本報資料照片)

釋迦 氣候變遷 疫情

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