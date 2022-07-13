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賴清德出席安倍喪禮 陸批「謀獨」 向日本嚴正交涉

台灣新聞組／綜合13日電
副總統賴清德（中）參加安倍晉三喪禮後，準備離開。（路透）
副總統賴清德（中）參加安倍晉三喪禮後，準備離開。（路透）

日本前首相安倍晉三的喪禮12日下午在東京增上寺舉行，只限安倍親友參加，喪主為遺孀安倍昭惠。首相岸田文雄、前首相菅義偉、麻生太郎、森喜朗以及副總統賴清德等國內外政要約1000人出席。賴清德赴日弔唁安倍晉三，中國大陸官方表示，民進黨借弔唁之名，行謀「獨」之實，是徒勞的，已向日方提出嚴正交涉。

安倍晉三8日前遇刺身亡，昨舉行家祭，僅限受邀親友入場，以安倍家「親族好友」身分出席的賴清德到現場後，隨行維安及幕僚只能在外等候，由賴隻身進入會場；前國策顧問金美齡也受邀致意，並與賴清德碰頭。

安倍昭惠表示，「一切來得太突然，我現在彷彿都還在夢裡」，並透露對未來感到不安。她說，安倍遇刺當天早上8點，夫婦倆還共進早餐，11點半就被通知安倍中槍，並被告知別讓住養老院的婆婆安倍洋子知情，但各家電視台已鋪天蓋地報導；正在吃午餐的安倍洋子看到電視報導後當場大哭。

葬禮上，曾任日本首相和安倍副手的自民黨副總裁麻生太郎宣讀悼詞，81歲的麻生哀嘆，「竟然不是你來替我致悼詞，真令人難受」。

「朝日新聞」、「每日新聞」等日媒特別提到台副總統賴清德和岸田文雄、經團連會長十倉雅和出席。賴清德參加完告別式後，昨晚搭機返台，結束閃電訪日之行

台日官方都說賴清德是以「個人身分」赴日，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，賴清德就是台灣的特使，「就像台灣歷任總統過境美國就是入境美國」，也代表兩國關係到達一個層次、情同親友，「安倍的家屬也把賴副總統當作他們家親友。」

對於賴赴日弔念安倍，中國大陸外交部發言人汪文斌昨在例行記者會表示，民進黨利用安倍遇刺搞政治操弄和小動作，「這種陰謀詭計不可能成功」；中國大陸駐日本大使館已向日本政府提出嚴正交涉。

 汪文斌還針對外媒提問時稱賴清德為「副總統」，聲稱「台灣是中國的一部分，沒所謂副總統的職稱」。

此外，據了解，賴清德返台後，將依台灣檢疫規定，在副總統官邸進行「3+4」隔離及自主健康管理，因此不一定能參加民進黨7月17日舉行的全國黨代表大會。

安倍遺孀安倍昭惠坐在靈車前座，準備將安倍遺體運往殯儀館火化。（美聯社）
安倍遺孀安倍昭惠坐在靈車前座，準備將安倍遺體運往殯儀館火化。（美聯社）

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