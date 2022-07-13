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新聞眼／日方批准賴清德簽證 「破例」難成慣例

記者丘采薇

副總統賴清德完成赴日弔唁日本前首相安倍晉三，這一趟旋風訪日能夠成行，最關鍵推手是日本首相岸田文雄在安倍家發出邀請後，趕在11日早上批准了賴的簽證，讓賴趕上12日的家祭，但岸田此舉其實是「破例」，日方私下也向台方表明，未來不會成為「慣例」；因此若台方其他官員未來希望比照辦理，恐怕很難達成。

賴清德這一趟極為低調地前往日本弔唁安倍，從收到邀請到啟程出發，大約只有半天，為避免中國大陸反彈導致「去不成」，過程中，總統府及外交部極為低調。為了符合台日默契，雙方定調為「私人行程」，且無論去回，台官方都不主動釋出任何訊息，也答應不派遣任何具官職身分人員同行，因此賴赴日僅帶了貼身維安及一位幕僚。

日本人講究情分，安倍與賴清德平常有私交，能夠直通聯繫，因此安倍家對台政府提出邀請，希望賴能前往，也對日本政府提出需求，私下也向台方說明批准原因。由於家祭由安倍家主導，因此日本政府願意破例核發簽證，完成安倍家心願，讓安倍的最後一程圓滿。多數日本政治評論者也認為，岸田會答應核准簽證，安倍家的盼望占最大成分。

原本日本政府計畫在8月為安倍舉行國葬，台特使人選受到矚目，但礙於外交現實，雖然有意者眾，但等級可能不會太高。不過，昨天日媒報導，為了不在疫情期間花費公幣，安倍家屬已經決定不再舉辦國葬。

安倍 日本 賴清德

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