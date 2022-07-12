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「台灣有事 我們也會有事」 FT：外企關切台海局勢

編譯黃淑玲／綜合外電
台灣的國軍2020年11月演習時，M60戰車開上台中街頭。 路透
台灣的國軍2020年11月演習時，M60戰車開上台中街頭。 路透

金融時報（FT）12日報導，在烏克蘭遭到俄羅斯入侵之後，從諮詢顧問公司的客戶反應，可見歐美企業高階主管現在愈來愈關切台灣是否可能發生戰爭。

位於華府的戰略諮詢顧問公司Beacon Global Strategie印太負責人Eric Sayers告訴金融時報，先是北京當局對香港的鎮壓，再來是俄烏戰爭，讓企業界「急遽」恐慌。

「一年前，公司偶而才會有客戶問起一、兩個有關台灣的問題。」他說，「我們現在被要求直接向客戶的執行長簡報台灣政治與軍事情勢，同時希望安排會見美國資深官員或是退休軍事將領，了解他們對台海局勢的看法。」

Sayers表示，Beacon也被要求分析簡報台灣的2024年選舉。同一家公司甚至請Beacon進行桌上模擬演習（table-top exercises），讓公司高階主管們更了解台灣危機若發生，可能會如何演變，而公司該如何擬定應變計畫。

華府另一家戰略諮詢公司The Asia Group合夥經理人Kurt Tong也說，俄烏戰爭後，客戶對於台灣的關心直線上升。「企業想要知道如何察覺危機，要掌握核心因素，以便能繼續追蹤觀察。」Tong表示，要求他們針對台灣局勢做簡報的客戶，行業包括科技、金融、醫藥和消費品製造商。

前中情局中國分析專家Chris Johnson現在自己也開設一家諮詢公司，他特別提到客戶非常關心台灣的半導體製造商在海峽兩岸的生產基地，萬一有事時，受到衝擊的程度。

國際保全公司Global Guardian執行長Dale Buckner則是透露，有7家Fortune 500裡的企業，請他的公司幫忙規畫緊急應變，包括必要時如何撤離在台灣的員工；他表示，7家客戶當中，有3家是科技業。

華府 北京 退休

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