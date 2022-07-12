賴清德低調赴日弔唁安倍 37年來訪日最高層級

安倍晉三遺體11日移往東京增上寺，民眾到寺裡獻花向安倍道別。（美聯社）

日本 前首相安倍 晉三日前遇刺身亡，今天舉行葬禮。家屬今天上午在東京增上寺舉行家祭，副總統賴清德 昨天早上飛往東京，代表蔡英文總統前往安倍家弔唁，成為1972年中華民國與日本斷交以來，除李登輝在1985年以副總統身分非正式訪問日本之外，赴日最高層級的現職官員。

據了解，賴清德此行為避免一切阻力，總統府、外交部及台日交流協會對行程保密到家，台方甚至希望賴的行程能夠完全結束再公開。不過，賴清德昨天一到東京就由駐日代表謝長廷陪同，前往探視安倍遺孀安倍昭惠，在現場守候的日本媒體拍到的畫面，消息傳回台灣。

據悉，雖然包括日本首相岸田文雄及美國國務卿布林肯等各國政要都將出席今天葬禮，賴清德也是受安倍家邀請才能出席。賴清德昨傍晚也以「家屬親友」的身分前往增上寺向安倍上香，預計今天安倍家祭結束後，將隨即搭機返台。

由於賴的身分是中華民國現任副總統，相當敏感，因此日方不放行任何官職身分人員陪同。基於台日默契，賴在日本的行程相當單純，不會在安倍家祭以外的場合與其他政要會面，避免任何「意外」。

蔡英文在就任總統前曾訪日，但擔任總統後未踏上日本領土。日本媒體昨天報導賴清德進出安倍家，形容賴清德是蔡總統緊急派任的代表，也稱賴是「台灣副總統」。據台北中國時報報導，賴在東京停留一晚，並將與日本參眾議員和政要見面或致電。美國國務卿布林肯等各國政要昨天也陸續抵達東京，賴清德是否有機會與這些人會晤或致電？府方和外交部都未透露，對賴的行程，都說沒有評論。

中國大陸外交部、國台辦等官方部門，對此則未回應。據「Japan Times」報導，日外務省官員說，省內官僚非常重視賴在日本的私人行程，「我們只知道這個人將會待在日本，並以安倍朋友的身分弔唁」。

據報導，國政基金會研究員李正修指出，日本破例讓賴清德前往，外交部說沒有評論，也是怕激起中國大陸反彈，因此不需要刻意炒作成1972年斷交後的重大外交突破。