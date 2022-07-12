新聞眼／沒把握能成行…日突准簽證 賴清德拿到就啟程

副總統賴清德 11日上午低調赴日弔唁日本 前首相安倍 晉三，行程規畫保密到家。由於台方與日本沒有正式外交關係，現任官員赴日有相當難度，在出發前，外交部及總統府都沒把握日本核發簽證，但賴的簽證在11日早上突然核准，幾乎是一拿到就馬上啟程。

賴清德和安倍一家情誼深厚，賴與安倍私下聯繫可直通，也會交換意見，去年台灣缺乏疫苗，賴清德曾尋求安倍幫助，隨後安倍也促成日本三度捐疫苗給台灣。

安倍遇刺之後，賴清德感到相當不捨，兩度在臉書抒發心情。他特別提到2016年台南大地震發生時，時任日本首相的安倍立刻派遣專家團隊來台協助，更在第一時間送來援助物資，他當時擔任台南市長，對於安倍的支持銘感在心。

安倍家屬決定12日舉辦家祭之後，私下邀請各國政要及親近友人，台方政府接到邀請時，蔡英文總統馬上要求外交部給予賴清德協助，但台與日本沒有正式邦交，又擔心中國大陸反彈，因此賴在出發前絕對低調，台方與日本也達成默契，不派遣任何具官方身分的人員與賴同行。

在不確定是否成行下，昨早日本交流協會突然通知簽證過了，賴馬上出發搭乘早上九時的飛機前往東京，中午就依約前往安倍家。據悉，賴今天結束安倍家祭行程，將馬上返台，結束旋風訪日。雖然行程短暫，但對台日關係而言，緊湊中邁進了重要一步。