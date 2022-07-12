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新聞眼／發簽證給賴清德 岸田文雄穩執政「雙盤算」

記者雷光涵

今年是日本確立新外交、國防政策方向的重要年度，日相岸田文雄的起手式是在美日峰會、G7及北約峰會，重申台灣海峽和平與穩定的重要。前首相安倍晉三過世，日政府發簽證給中華民國現任副總統賴清德，一是向中國大陸表示其不屈服的立場，一是拉攏自民黨內的保守派，確立未來黃金三年的穩定執政。

岸田文雄率領的「岸田派」是自民黨第四大派系，日本政壇都知道，他去年執政以來，許多決策仍受安倍晉三的牽制，例如五年提升國防預算到GDP百分之二以上、舉債刺激經濟等，因為安倍是自民黨最大派閥「安倍派」（清和會）的領導人。

安倍晉三是言語及行動挺台派，離開首相職位以後，沒有包袱地協助台灣，推動贈疫苗、鳳梨輸日等。岸田雖未公開直接對台灣示好，讓台灣的副元首踏上日本國土，某種程度是在表示他承繼安倍挺台、友台的精神，期待正群龍無首的安倍派議員能掏心相對。

自民黨在前天落幕的參議院改選大勝，單獨過半。未來三年只要岸田不解散眾議院，將沒有任何大選要應付，此時的岸田像是得到強力的翅膀，在安保、外交政策振翅高飛。

中國原對鴿派岸田有期待。2014年岸田在擔任安倍政府外務大臣時，訪問中國與國務院總理李克強、國務委員楊潔篪、外交部長王毅會談，那次是日本外相時隔四年首次訪中；2018年岸田促成安倍訪問北京。不過，美中關係與岸田任外相時相比，有了很大的變化；美中對抗，美國要強化日本做為「盟國」的角色。

對中國武力犯台的可能，美日維持戰略模糊，但美國總統拜登軍事護台的「所謂失言」，及在政壇舉足輕重的安倍以國會議員身分，明言「台灣有事，便是日本有事」，在在威嚇中國勿輕舉妄動。

岸田提出要保有「敵基地攻撃能力」，今年4月自民黨提案改稱為「反擊能力」，但攻擊目標不限飛彈基地，還包括敵人的指揮統帥系統等。9月以後，日本政府、執政黨將討論新的防衛政策，修改「國家安全保障戰略」等安保相關三項文件，以防範北韓的飛彈試射、中國在東海及南海擴張勢力。G7峰會上，岸田抗議中國天然氣田開發，這是日相首次對此問題直接表達抗議。

安倍 日本 岸田文雄

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