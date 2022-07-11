美籍軍事專家：中國大陸完全控制台灣天空

解放軍 機7月8日越過海峽中線，台國防部 發新聞稿說明，卻不揭露航跡，當日僅公布解放軍機進入台灣西南防空識別區資訊。美籍軍事專家顏文德（Windell Minnick）近日為文，出示去年9月至10月間解放軍機在台灣防空識別區活動航跡，宣稱中國大陸已完全控制台灣的天空。

顏文德在網路平台發文質疑，台灣國防部經常釋出解放軍機入侵台灣防空識別區的地圖與航跡，但敘述總是針對南中國海（西南空域），很少或根本沒有提到東海，「為什麼？目前還不清楚」。他出示由Louis Martin-Vezian製作的圖表，顯示中國大陸去年9月1日至10月4日間入侵台灣防空識別區的航跡圖，指解放軍機像某種狂躁的機器人蜘蛛一樣，慢慢地打擊台灣。

空軍司令部昨回應，針對解放軍軍各型機於台灣空域活動情況，均依作業規定嚴密掌握；空軍將依全般區域情勢，適時公布相關訊息。

國民黨立委陳以信表示，解放軍機近年確在台灣北部與西南角空域對台造成空防壓力，兩岸空軍戰力平衡也產生變化，但說解放軍因此已掌握台海周邊空域，則是過度推論，解放軍機的舉措絕不代表台灣失去掌握空防的能力。

陳以信舉例，解放軍與俄羅斯軍機近年也頻繁穿行日本周邊空域，但也沒有人藉此推論日本因此失去掌握其空防的能力。他國機艦在國際空域有穿行的規則，國軍積極反制維護安全，外界不必打擊國軍戰備士氣。

國防部8日表示，解放軍空軍戰機當日上午越過海峽中線，進入台灣空域；國軍除以地面防空飛彈全程監控外，並於第一時間廣播告警，運用空中偵巡兵力強勢驅離 。但國防部未公布踰越中線共機的航跡。據了解，兩架解放軍機當日上午越過海峽中線，但不久即行返回西側。台灣則派遣在空偵巡機應對驅離。