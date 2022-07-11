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歐媒踢爆Uber 洩密文件曝「勾結馬克宏等各國政要」

文件曝光 2002即提意向書 台求購美F-35遭拒

記者洪哲政／台北11日電
軍事專家推測，美國不賣台灣匿蹤戰機，可能是在台海空域活動易遭解放軍雷達偵知甚至擊毀。圖為美國空軍在日本展示F-35戰機。(圖：取材自USAF官網)
軍事專家推測，美國不賣台灣匿蹤戰機，可能是在台海空域活動易遭解放軍雷達偵知甚至擊毀。圖為美國空軍在日本展示F-35戰機。(圖：取材自USAF官網)

台灣是否曾對美國正式提出採購F-35戰機，成為國安圈中「避談」的公開秘密，主要怕觸怒美方。但近日有外籍軍事專家提出證據，出示台灣2002年間透過台北經濟和文化代表處，正式向美遞送希望採購100架F-35B戰機的正式意向書。文件證實在台方長期殷殷需求下，美至今拒售台新型匿蹤戰機。

空軍司令部昨表示，空軍持續依作戰需求進行建軍規畫，有關報導純屬臆測，不予評論。

就在外傳空軍已向總統府提出「下一代主力戰機評估報告」，計畫以百億台幣（約3.3億美元）預算啟動下一代戰機原型機研發之際，空軍司令部今年5月也向立法院朝野提出「向美提出採購最新戰機」書面報告，表示仍將於華美軍事交流會議中，持續向美方探詢供售各式先進及符合空軍需求戰機的可能性。

在網路平台披露這項求購F-35戰機公文者，是曾任職詹氏防衛周刊、國防新聞周刊的旅台美國人顏文德（Windell Minnick）；他20年前也在台揭露美國國安局與美軍在陽明山平等里設立無線電監聽站。

顏文德近日以「美國為何不出售F-35戰機」在網上為文指出，台灣面臨解放軍事現代化與導彈威脅，急需能垂直或短距離起降的戰機。

他出示了2002年台灣向美方傳送了一份正式意向書，即台灣空軍決定採購100架F-35B戰機的價格和可用性資料。

這三頁的意向書是當年台北經濟和文化代表處國防採購司華盛頓辦事處，發給華盛頓美國在台協會（AIT）政治／軍事事務主任的信函，內容以台灣面臨中國大陸空軍與導彈威脅，請求加入美能垂直起降的聯合攻擊戰機計畫。

文章中同時出示台灣對AIT所作機密簡報，內容指台灣空軍當年規畫採購100至120架F-35戰機與相關訓練、綜合後勤，並希望戰機能具備與國軍C4ISR通聯、整合電戰系統武器庫存等能量。

顏文德出示的公文，證實台灣確曾向美求售F-35戰機，文中提及台灣國防界曾討論退而求次其引進英美將退役AV-8D戰機，但因其僅有次音速且後勤沉重而作罷。

據了解，這項備案曾在民進黨將執政前被討論。

作者推測，美至今未允許台灣加入聯合攻擊戰機計畫，是美方憂心不論是F-22或F-35等型匿蹤戰機，在台海上空易遭中國大陸先進的雷達與電戰技術偵知、甚至摧毀。

台灣不僅在2002年向美求售F-35戰機，傳民進黨執政後也曾重提此案，但同樣遭美反對，甚至沒有機會對美國在台協會提出專家所舉證的正式意向書（LOI）與需求簡報，僅在蒙特瑞政軍會議中口頭說明就遭美嚴詞駁回。

F-35戰機屬於大型先進戰機，在美方眼裡具有改變區域軍事形勢的能量，更具支持盟國的政治象徵，為免刺激中國大陸，當時或可據此拒絕台方求售，但解放軍研發的第五代匿蹤戰機殲20業已成軍服役，海峽兩岸空軍戰力平衡早被打破，美方售台改良後的F-16V（Block20）與F-16C/D新機所配置的AESA雷達，宣稱能抵銷解放軍擁有匿蹤戰機上的優勢，但畢竟未經驗證，目前為止只是話術，台灣如何對應解放軍匿蹤戰機尚無確實解方。美方現又明示不支持台灣進行「載台」的建軍投資，台灣的空防戰力勢將長時間處於落後。

解放軍 民進黨 AIT

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