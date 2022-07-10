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蔡英文令「降半旗悼安倍」 引發正、反兩極評論

記者蔡晉宇／台北10日電
蔡英文總統下令11日全國下半旗一天，以悼念安倍晉三。(本報資料照片)
蔡英文總統下令11日全國下半旗一天，以悼念安倍晉三。(本報資料照片)

日本前首相安倍晉三8日遇刺逝世。總統府9日表示，總統蔡英文決定，各級政府機關、公立學校11日下半旗一日，行政院也隨之宣布全國下半旗。不過，台灣前兩次下半旗是為城中城大火、前總統李登輝逝世，本次下半旗是為他國卸任元首，也引發正反兩極看法。民進黨人士則表示，安倍對台灣相當友好，認為下半旗無可厚非。

根據「國旗下半旗實施辦法」，下列人士逝世經總統決定者可降半旗，包含對國家有特殊勳勞或偉大貢獻者；對世界和平或人類進步有偉大貢獻者；現任友邦元首。

總統府發言人張惇涵及行政院發言人羅秉成都表示，安倍畢生對台灣貢獻卓著，多次挺台發聲，無論是推銷台灣的農產品，抑或奔走促成日本政府捐贈台灣疫苗，或開創台海及印太區域安全的戰略架構，相信台灣人民感念在心。

國民黨立委曾銘宗也說，安倍是歷來最友台日相，遇到不幸事件，以此表達哀悼。民進黨立委何志偉認為，安倍先前協助贈送台灣疫苗，又推動台日美三邊關係進展，是日本歷任首相對台灣最友善的一位。

不過，新黨發布新聞稿批評，安倍並非現任外國元首，在首相任內一再主張修改日本和平憲法遭到日本國內反戰人士質疑，顯然也稱不上對世界和平或人類進步有偉大貢獻者，且他對中華民國的貢獻，有大到下半旗嗎？「請蔡英文降你們的黨旗，不要降我們的國旗！」

藍營議員葉元之也表示，安倍對台灣友好，意外身亡同感很不捨也譴責暴力，但下半旗有明文規定，要對國家或世界和平有偉大貢獻，或是現任友邦元首，但蔡英文對國外卸任元首下半旗，認為做太過會失去立場，要求蔡英文下半旗也要有所依據。

民進黨新北市議會黨團總召陳啟能則反駁表示，安倍事件是很嚴肅的問題，嚴格來說日本與台灣沒有邦交，但安倍率先讓台灣正名台灣代表處，對台灣釋出非常大善意。且安倍對台灣的友誼，全世界領導人無論卸任或現任都是最親近、和善。

陳啟能說，安倍無論在捐疫苗或掛牌台灣代表處總總跡象都是出極大善意，間接讓國際因為安倍的善意舉動與台灣接近，表示美國都願意因為安倍而降半旗，台灣跟進下半旗有何不對，認為蔡英文的決定無可厚非。

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