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黑白集／安倍友台 難脫國際現實束縛

黑白集
日本前首相安倍晉三遭槍殺身亡，享壽67歲。（Getty Images）
日本前首相安倍晉三遭槍殺身亡，享壽67歲。（Getty Images）

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，世界各國領導人紛表震驚，台灣政壇也不分藍綠表達哀悼。畢竟在日本歷任首相中，少有像安倍這樣鮮明挺台者。

對於台灣來說，美日即使不是邦交國，但其元首友台態度，不僅關係情誼，更牽動國安；而安倍是日本最久任的首相，他的外交決策影響區域情勢，他的對台言行更備受台灣關注。

安倍終究是擁有戰略格局的領導人，他在第一任首相任內，曾試圖以先訪中而非訪美，來修補因前首相小泉參拜靖國神社導致的中日冰封關係；二度出任首相後，雖然中日因釣魚台問題交惡，他仍積極開展「安倍外交」，透過高層互訪推動雙方關係回到正軌，安倍也再訪北京，會晤習近平

相對的，安倍友台立場仍無法掙脫國際現實束縛。安倍首次卸任隔年就率團訪台，並和李登輝、當時的總統馬英九及民進黨主席蔡英文會晤；二次卸任後，也原訂本月訪台，紀念李登輝逝世二周年。但二年前李登輝去世時，在任的安倍只能請前首相森喜朗赴台弔唁。

至於安倍二次卸任後發表「台灣有事等同日本有事，也等同日美同盟有事」的挺台言論，台灣聽了最感念，但畢竟不是政府政策；而日本考量「台灣有事」的準備，還包括撤僑。因此，雖然安倍要習近平絕對不能誤判，但台灣更不能誤判。

安倍 日本 習近平

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