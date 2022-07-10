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從和中到反中 安倍大力挺台

編譯李京倫／綜合10日電
日本前首相安倍晉三8日遭槍擊不治。（美聯社）
日本前首相安倍晉三8日遭槍擊不治。（美聯社）

日本已故前首相安倍晉三在任內致力緩和日中關係，但最近數月，安倍愈來愈直言批評中國大陸，並多次發言挺台。

安倍2012年第二次就任首相時，大陸社會反日情緒高漲，全國各地都有民眾上街抗議日本強占釣魚台。

不過，接下來八年，大陸國家主席習近平與安倍多次會面。雖然雙方並不期待世界第二、第三大經濟體能立刻成為夥伴，不過都承認需要外交融冰。

2018年，安倍成為七年來首位對大陸進行官方訪問的日本首相，他和大陸總理李克強簽署了多項合作協議，意味雙方有意促進政治和經濟合作。

外界普遍認為，這是針對時任美國總統川普高舉「美國優先」、可能突然改變對外政策的避險行為。

不過自從安倍2020年卸任後，日本國內對於大陸的擔憂日益加深，尤其針對北京侵害人權與在軍事上對台灣日益咄咄逼人。包括安倍在內，許多日本政治人物擔心在日本後院捲入美中衝突，開始主張強化日本防衛，加強支持台灣。

去年12月，安倍受台灣國策研究院邀請，以視訊方式出席活動並發表演說，表明「台灣有事」等同「日本有事」，也可以說等同「日美同盟有事」。

這番話觸動大陸敏感神經，先是大陸外交部發言人汪文斌在例行記者會說，安倍妄議中國內政，中方對此強烈不滿和堅決反對，接著大陸外交部部長助理華春瑩急召日本駐北京大使垂秀夫抗議。大陸官媒環球時報批評安倍是「日本頭號反中政客」。

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